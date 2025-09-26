GENOCIDIO EN GAZA
3 min de lectura
Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA
El gigante tecnológico dice que una revisión confirmó elementos de informes de que la inteligencia militar israelí utilizó Azure para interceptar llamadas palestinas a gran escala.
Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA
Manifestantes exigen en Seattle que Microsoft termine sus contratos de Azure con Israel, 21 de mayo de 2024. / Reuters
26 de septiembre de 2025

Tras una investigación interna que confirmó, al menos parcialmente, los reportes de prensa sobre un sistema de vigilancia masiva en Gaza y la Cisjordania ocupada, Microsoft decidió el jueves suspender el uso de varios servicios en la nube y de inteligencia artificial por parte de una unidad del Ministerio de Defensa de Israel (IMOD).

Brad Smith, presidente de la compañía, explicó que la revisión se inició después de las denuncias publicadas en agosto por The Guardian, que señalaban cómo una unidad del ejército israelí utilizaba la tecnología de Microsoft para sus operaciones. Aunque el análisis continúa, la empresa reconoció haber hallado evidencias que respaldan partes de la investigación, incluyendo el uso de la capacidad de almacenamiento de Azure en los Países Bajos y la explotación de servicios de inteligencia artificial por parte del IMOD.

“No proveemos tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles”, escribió Smith en un blog oficial, intentando trazar una línea ética en medio de la tormenta.

¿Qué motivó a Microsoft a actuar?

El 6 de agosto, una investigación conjunta de The Guardian, la publicación palestino-israelí +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call reveló que la agencia de inteligencia militar de Israel había estado utilizando la plataforma en la nube Azure de Microsoft para almacenar y analizar llamadas telefónicas palestinas interceptadas a gran escala.

Según la investigación, tras una reunión en 2021 entre Yossi Sariel, comandante de la Unidad 8200, y Satya Nadella, CEO de Microsoft, se creó un entorno segregado de Azure destinado a albergar “cargas de trabajo sensibles”.

Recomendados

Además, documentos internos y entrevistas indican que empleados de Microsoft trabajaron estrechamente con contratistas militares israelíes para construir una arquitectura de seguridad personalizada para el proyecto, llegando algunos a describir la colaboración como diaria.

Esta infraestructura permitió, por tanto, a la Unidad 8200 almacenar y procesar llamadas interceptadas. Operativo desde 2022, el sistema, según fuentes de inteligencia, almacena millones de llamadas diariamente y, de acuerdo con dichas fuentes, habría sido crucial para planear ataques aéreos, extorsiones, detenciones y justificar asesinatos posteriores en Gaza y la Cisjordania ocupada.

Mientras tanto, Microsoft se ha visto en el epicentro de protestas durante meses, ya que activistas pro-palestinos han realizado sentadas, acampadas y bloqueos de oficinas bajo la consigna “No Azure for Apartheid”. Cabe destacar que el nombre del movimiento hace referencia al software Azure de Microsoft y que los activistas exigen que la compañía rompa sus vínculos con Israel y pague reparaciones a los palestinos.

Asimismo, en abril, durante la celebración del 50.º aniversario de la compañía tecnológica, las declaraciones de Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, fueron interrumpidas por un empleado pro-palestino que protestaba por los vínculos de la firma con Israel. Ese empleado y otro que también se sumó a la protesta fueron despedidos posteriormente.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas