7 de agosto de 2025: ese fue el día en que Israel mató a mi hermana menor Somaiya, a su esposo Anas y a sus dos hijas pequeñas, Hoor y Sham.

Somaiya era una madre cariñosa que dedicaba muchísimo tiempo a comprar la ropa de sus tres hijas, para asegurarse que fueran las más elegantes de la familia. Las cuatro estaban siempre juntas. Eran un equipo, y más que madre e hijas parecían amigas.

Solían pasear por la zona central de Al-Nuseirat para comprarse un helado o caminar por la playa. Anas las llevaba en el auto hasta la playa, y las niñas le pedían que acelerara para que su cabello volara al viento. Así recuerdo a las dos pequeñas cuando estuve en Gaza: siempre juntas, como gemelas. Jugaban mucho entre ellas y, a veces, eran traviesas y se delataban la una a la otra.

Mi sobrina Noor, de 14 años, fue la única que sobrevivió al bombardeo que mató a mi hermana en agosto de este año. Noor, una estudiante de secundaria que tuvo que madurar a ser una adulta joven en estos dos últimos años de genocidio, sobrevivió con fracturas en una mano y fragmentos de metralla en la otra. Noor era la mayor de las tres hermanas y a menudo asumía ciertas responsabilidades, ayudando a su madre a cuidar de Sham. Era una niña alegre y aventurera, igual que su madre. Siempre le encantaba ir a la playa y probar comidas nuevas.

El primer recuerdo que tengo de Noor es verla caminar junto a Hoor, como si fuera su sombra. La llevaba a la escuela y jugaban a las escondidas. Todavía no he podido procesar el shock de perder a mi hermana y a casi toda su familia. Porque cada día en Gaza es la eterna continuación de una pérdida que empezó incluso antes del 7 de octubre de 2023. No hemos tenido ni un momento para reflexionar sobre nuestro duelo: parece que el trauma nunca termina y el peso del dolor solo crece y crece día a día.

Describir al mundo cómo mi hermana y su familia fueron quemados y destrozados no es lo mismo que presenciarlo. Noor tuvo que ver arder a sus hermanas, incluida Hoor, su hermana menor y su mejor amiga. Las palabras no pueden transmitir el olor de la carne quemada ni la experiencia que atormentará a una adolescente de 14 años por el resto de su vida, si es que logra sobrevivir a este genocidio.

Mi familia extensa está cuidando a Noor ahora, mientras se recupera de su cirugía. Ella siempre repite que extraña a su familia y que la vida no significa nada para ella. Espera reunirse pronto con ellos.

Más de un mes después, el 27 de septiembre de 2025, otro ataque aéreo israelí contra la casa de mis padres mató a mi hermano menor Abood, a su esposa Sarah y a sus dos hijas, Huda y Zainab. También murieron mi hermana menor Ghalia, su esposo Yousef y sus dos hijas, Mariam y Zainab, así como mi cuñado, el doctor Khaled Aslan. Mi hermana mayor Mariam sobrevivió con heridas: una fractura en el brazo y lesiones en los ojos. Dos de sus hijos tuvieron heridas leves.

Pero mientras el número de víctimas sigue aumentando en Gaza, Estados Unidos y otros gobiernos del mundo siguen sin reconocer el sufrimiento del pueblo palestino, que se ha extendido ya por más de un siglo. ¿Acaso la vida de los palestinos vale menos que la de los israelíes?

La aniquilación en Gaza





Hoy, gran parte de Occidente sigue obsesionada con los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, como si la historia hubiera comenzado ese día. Pero para mi familia y para millones de palestinos, hay muchas otras fechas con un significado profundo, como el 2 de noviembre de 1917, cuando se firmó la Declaración Balfour, que encarnó el apoyo británico a la creación de un estado judío en la Palestina histórica. Para los palestinos, esa fecha cambió nuestras vidas para siempre, y acabó culminando en la destrucción de más de 530 pueblos y aldeas palestinas, incluido el de mi familia.

En medio de la devastación que sufre Gaza, me pregunto por qué una fecha en particular debería ser tan importante. Pero la verdad es que he perdido a mi hermana para siempre. Somaya era un año menor que yo, crecimos juntos jugando en la calle y viviendo pequeñas aventuras en el campo de refugiados, como cuando encendíamos las luces y faroles del Ramadán, una tradición espiritual que nos llenaba de ilusión.

A estas alturas, incluso escribirle al mundo con la esperanza de que ayude a lograr un cambio real se siente abrumador, emocional y mentalmente. El cambio, en el caso de Gaza, hoy significa libertad. Porque espero que no haya un genocidio 2.0 allí, que el mundo finalmente vea a los palestinos como seres humanos iguales y obligue a Israel a concederles su libertad.

Todos los días me despierto y Gaza se siente como una pesadilla interminable en mi cabeza, mientras leo otra larga lista de nombres de personas que conocí y que fueron asesinadas la noche anterior.

Un funeral interminable y un cementerio que no deja de crecer





Hoy, Gaza se siente como un funeral interminable, masivo, con un cementerio que se extiende desde la frontera norte hasta la frontera sur. El 70% de los palestinos en Gaza son refugiados que nunca han aceptado las fronteras coloniales impuestas para aislarlos y controlar sus vidas. Siempre se han referido a las fronteras establecidas en 1948 con la creación de Israel simplemente como “la valla.”

Ahora, mediante bombardeos, hambruna forzada y desplazamiento, el gobierno israelí continúa con su intento de limpieza étnica del pueblo palestino. Los gazatíes como yo, que vivimos en el extranjero, rara vez podemos descansar. Nos despertamos cada día preguntándonos si nuestros familiares que aún siguen con vida se han convertido en las siguientes víctimas del genocidio israelí, o revisamos las noticias varias veces por la noche esperando no leer sobre el asesinato de nuestras familias y seres queridos.

Hace unos días, leí sobre la muerte de Ibrahim Al-Ghafari, un chico con quien fui a la escuela en Gaza. Lo mataron mientras esperaba recibir ayuda de la cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) cerca del Corredor de Netzarim.