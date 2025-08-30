La ofensiva de Israel en Gaza suele medirse por lo que resulta inmediatamente visible: las víctimas mortales, la infraestructura destruida y las oleadas de desplazamientos. Sin embargo, el conflicto deja otra huella menos perceptible, una que puede moldear la biología misma de quienes lo sufren.

Para los palestinos, el trauma podría extenderse más allá del presente, afectando potencialmente la salud y la composición genética de las futuras generaciones.

Los avances en epigenética y neurociencia revelan que el estrés extremo, la desnutrición y la exposición a toxinas pueden dejar rastros moleculares duraderos.

Hasta hace poco, los científicos rara vez consideraban que estas experiencias pudieran transmitirse a lo largo de generaciones.

“Pero hoy sabemos, gracias a los desarrollos en epigenética y neurociencia, que las experiencias traumáticas, la desnutrición y la exposición a toxinas —como las relacionadas con la guerra— afectan no solo al presente, sino también al futuro”, señala Busra Teke, experta en neurogenética, en entrevista con TRT World.

“Estas experiencias generan diferencias que pueden observarse en las generaciones por venir”.

Para los niños palestinos de hoy, soportar hambre extrema y privaciones puede dejar marcas epigenéticas que alteran los patrones del ADN, llevando la huella del trauma hacia el futuro.





Los efectos genéticos de la guerra





Las investigaciones epigenéticas muestran que la guerra puede “escribirse en el cuerpo”, codificando la violencia política en la memoria biológica. Para los palestinos, esto significa un futuro en el que los niños podrían heredar no solo la historia de su pueblo, sino también sus cicatrices fisiológicas.

Teke explica que el trauma de la ofensiva en Palestina difiere del trastorno de estrés postraumático (TEPT) típico. A diferencia de un trauma que ocurre y termina, los palestinos han vivido bajo un conflicto continuo durante más de 75 años.

“Como no existe una etapa ‘post’, esto no es TEPT. Es un trauma que nunca termina, constantemente revivido, con personas que viven en un estado perpetuo de alerta”, afirma.

Esto ha llevado a los investigadores a introducir un término llamado Trastorno de Estrés Traumático Continuo (CTSD, por sus siglas en inglés), considerado más peligroso que el TEPT porque la amenaza es constante e impredecible.

El estrés crónico impide que el cerebro funcione con normalidad, agota el cuerpo e incrementa la vulnerabilidad a enfermedades. Psicológicamente, puede provocar desesperanza e impotencia. Biológicamente, el estrés prolongado eleva las hormonas del estrés, alterando los sistemas del cuerpo y del cerebro.

Para un niño palestino de hoy, al menos tres generaciones anteriores ya han transmitido trauma, mientras que ese niño continúa experimentándolo directamente. El trauma heredado y el personal se acumulan, colocando a las futuras generaciones en un riesgo aún mayor.

En casos típicos de TEPT, los niños pueden heredar síntomas de trauma sin haberlo vivido directamente. En Gaza, los niños palestinos experimentan tanto el trauma heredado como el directo, una doble carga con graves consecuencias a largo plazo.