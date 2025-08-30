Se están produciendo combates feroces en las afueras de la Ciudad de Gaza mientras las fuerzas israelíes avanzan para ocupar la ciudad, acompañadas de ataques aéreos y fuego de artillería pesada, informó la prensa israelí el viernes por la noche. Hasta el momento, al menos nueve palestinos murieron durante la noche del sábado en medio de esta brutal operación, que se suman a un total de casi 80 muertos a manos de Israel en todo el enclave solamente el viernes.
El canal i24 describió los enfrentamientos como "intensos" mientras las tropas israelíes intentaban avanzar, mientras que en redes sociales circulaban reportes sobre incidentes en Gaza que supuestamente dejaron soldados israelíes muertos. Las afirmaciones, no obstante, no han sido confirmadas ni por el ejército ni por los medios tradicionales.
Al tiempo, en los círculos políticos israelíes ha surgido preocupación por la posibilidad de que combatientes de la resistencia palestina hayan capturado a cuatro soldados durante los enfrentamientos, pero ni el ejército ni los grupos palestinos han emitido comunicados oficiales.
Según informó la Radio del Ejército israelí, siete soldados israelíes resultaron heridos la noche del viernes después de que un vehículo blindado en el que viajaban pasara sobre un artefacto explosivo. La emisora pública israelí KAN indicó que uno de ellos sufrió heridas moderadas y los seis restantes resultaron levemente heridos, pero las autoridades no proporcionaron más detalles.
La Operación Gideón 2 para ocupar Ciudad de Gaza
Los ataques actuales de Israel forman parte de la Operación Gideón 2, aprobada por el ministro de Defensa Israel Katz el 21 de agosto, para ocupar la Ciudad de Gaza. La operación continúa con ataques a gran escala que comenzaron hace dos semanas en el barrio de Zeitoun y se han extendido a Sabra.
Así, Israel ha declarado el área como "zona de combate peligrosa" mientras intensifica los bombardeos desde la madrugada del jueves.
Según imágenes que muestran intensa actividad de helicópteros, bengalas y los sonidos de combates pesados, analistas sugirieron que el ejército podría haber activado el "Protocolo Hannibal", una directiva controversial destinada a prevenir la captura de soldados.
De acuerdo con el medio israelí Walla, el ejército ha estado llevando a cabo una “actividad extensa” en el barrio de Zeitoun de la Ciudad de Gaza desde la medianoche. Por su parte, un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu informó que el ejército israelí lanzó al amanecer una serie de incursiones y realizó operaciones de demolición en los barrios de Zeitoun y Sheikh Radwan.
La advertencia de Hamás
La escalada se produjo después de que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Qassam, emitiera advertencias.
El portavoz Abu Obeida dijo que los planes de ocupación de Israel serían desastrosos para su liderazgo y que las condiciones de combate aumentaban la probabilidad de captura de soldados.
Advirtió que los prisioneros israelíes permanecerían en las zonas de combate bajo los mismos riesgos que los combatientes palestinos.
"Todos los prisioneros que mueran en ataques israelíes serán anunciados públicamente con nombres, fotos y certificados de defunción", dijo Abu Obeida.
Israel bombardea el enclave sin piedad: al menos 80 muertos en un día
Al menos nueve palestinos murieron la noche del sábado mientras Israel continúa con su ofensiva intensificada en la Ciudad de Gaza, según informes de medios.
La agencia de noticias palestina Wafa informó que cinco personas murieron cuando aviones de guerra israelíes atacaron una casa familiar en el campo de Nuseirat, al sur de la Ciudad de Gaza.
Dos personas más murieron en un ataque a un apartamento residencial en la zona de Al-Karama, al noroeste de la Ciudad de Gaza, y una más cuando las fuerzas israelíes atacaron las torres Shawa y Hosari en la calle Al-Wihda.
Un niño palestino murió en un bombardeo israelí en la entrada de la ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, informó una fuente médica a Anadolu.
Pero solo el viernes, mientras Israel busca ocupar la Ciudad de Gaza, casi 80 palestinos murieron a manos de su ejército en todo el enclave según fuentes médicas, y decenas de personas resultaron heridas.
Al noreste de la Ciudad de Gaza, en la zona de Zarqa, el ejército israelí detonó un robot explosivo y llevó a cabo incursiones en los barrios de Zeitoun y Sabra.
En uno de los ataques más mortales del día, nueve palestinos que esperaban recibir ayuda fueron asesinados por fuego israelí: cinco cerca del corredor de Netzarim, en el centro de Gaza; tres en Rafah, al sur; y uno en la zona de Kisufim.
En Jan Yunis, los ataques israelíes mataron a tres personas, incluido un niño alcanzado por disparos que impactaron en tiendas que albergaban a familias desplazadas en al-Mawasi. Otras cinco murieron en ataques a tiendas cercanas, y otras dos personas, en un bombardeo contra una reunión civil en el centro de la ciudad.
En la Ciudad de Gaza, dos personas, incluido un niño, murieron por disparos israelíes en el campo de refugiados de al-Shati y cerca de la mezquita al-Shafei, en el barrio de Zeitoun, y a tres más en una vivienda en Yabalia al-Nazla.
Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un ataque al almacén del Club al-Ahli en Sheikh Radwan, mientras que otro ataque alcanzó un apartamento.
En un ataque separado en el campo de refugiados de al-Bureij mató a una persona y dejó varios heridos. Además, dos personas murieron en un ataque a una vivienda y otras tres fueron alcanzadas por disparos mientras esperaban ayuda en el corredor de Netzarim.
Cinco miembros de una familia murieron en un ataque israelí a su casa en Tel al-Hawa, y cuatro más fueron asesinados en un bombardeo a una tienda de desplazados en al-Sudaniya. En el centro de Gaza, los ataques aéreos israelíes mataron a dos personas en un hogar en Deir al-Balah y a tres más en tierras agrícolas al este de la ciudad.
En Rafah, tropas israelíes dispararon y mataron a dos personas cerca de un centro de distribución de ayuda. Por separado, nueve palestinos fueron asesinados mientras esperaban ayuda en la zona de Zikim, al noroeste de Gaza.
No son sólo bombas, el hambre sigue matando
Al menos 10 palestinos más, incluidos tres niños, murieron por desnutrición causada por el estrangulador bloqueo israelí en Gaza, informó el sábado el Ministerio de Salud palestino.
En un comunicado, indicó que las nuevas muertes por desnutrición elevan el total de fallecidos desde octubre de 2023 a 332, incluidos 124 niños.
La existencia de hambruna ya se ha confirmado en Gaza, y se proyecta que se extenderá a Deir al-Balah y Jan Yunis para finales de septiembre, según el monitor global de hambre Integrated Food Security Phase Classification (IPC).
Solo desde que el IPC declaró la hambruna en Gaza, 54 personas han muerto de hambre, incluidos nueve niños, agregó el ministerio. Después de 22 meses de ofensiva implacable, señaló la organización, más de medio millón de personas en Gaza enfrentan inanición, indigencia y muerte. Otras 1,07 millones de personas –más de la mitad de la población– enfrentan niveles de emergencia de inseguridad alimentaria aguda.
Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 63.000 palestinos en Gaza. La campaña militar ha devastado el enclave, que enfrenta actualmente una crisis de hambre.
El pasado noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso por genocidio en la Corte Internacional de Justicia por su guerra contra el enclave.