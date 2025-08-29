La despiadada ofensiva de Israel contra el pueblo palestino en Gaza sigue sobrepasando todos los límites de crueldad y tortura. Ya no bastan los bombardeos, el hambre impuesta y los casi 23 meses de genocidio: ahora el ejército israelí también se prepara para arrasar a sangre fuego la Ciudad de Gaza.

Con los eufemismos que suele utilizar para sus ataques, las fuerzas israelíes anunciaron que empezaron “operaciones preparatorias para un poderoso asalto a la Ciudad de Gaza”, por lo que declararon este centro urbano, que concentra la mayor población del enclave, una "zona de combate peligrosa".

La despiadada ofensiva de Israel contra el pueblo palestino en Gaza sigue sobrepasando todos los límites de crueldad y tortura. Ya no bastan los bombardeos, el hambre impuesta y los casi 23 meses de genocidio: ahora el ejército israelí también se prepara para arrasar a sangre fuego la Ciudad de Gaza.

Con los eufemismos que suele utilizar para sus ataques, las fuerzas israelíes anunciaron que empezaron “operaciones preparatorias para un poderoso asalto a la Ciudad de Gaza”, por lo que declararon este centro urbano, que concentra la mayor población del enclave, una "zona de combate peligrosa".

El portavoz del ejército, Avichay Adraee, declaró a través de X que "con base en la evaluación de la situación y las directrices de los líderes políticos, se ha decidido que, a partir del viernes, la pausa táctica local y temporal en la actividad militar no se aplicará a la Ciudad de Gaza, que se considerará una zona de combate peligrosa".

Esto expone a los palestinos a un peligro aún mayor, ya que las fuerzas israelíes continúan con bombardeos aéreos, maniobras terrestres y otras operaciones militares en toda la ciudad. Las organizaciones de derechos humanos han advertido largamente que estas acciones en áreas urbanas densamente pobladas constituyen castigo colectivo y violan el derecho internacional.

Testigos en Ciudad de Gaza relataron que el fuego intenso del Ejército de Israel y los ataques aéreos se concentraron en los distritos norte y este del área, con una densa columna de humo que se elevaba sobre las zonas residenciales.

Además, residentes informaron que aviones de guerra israelíes volaban continuamente sobre la ciudad, mientras que se produjeron explosiones e incendios en varios vecindarios, incluidos Al-Karama, Al-Saftawi, Abu Iskandar, el final de la calle Al-Jalaa y las Torres de Inteligencia.

Desapariciones en los puntos de ayuda





En paralelo, los centros de distribución de ayuda, gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) –respaldada por Israel y EE.UU.–, acumulan cada vez más denuncias. Y esta vez son por desapariciones forzadas de palestinos.

Según denunció un grupo de expertos de la ONU este jueves, varios civiles han desaparecido forzosamente mientras buscaban ayuda. lo que se suma a denuncias previas de asesinatos cometidos por el ejército israelí contra quienes intentaban acceder a asistencia humanitaria.

Entre los expertos que difundieron la denuncia se encuentran Francesca Albanese, relatora especial sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, y Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación. Ambos instaron a las autoridades israelíes a poner fin a “este crimen atroz contra una población ya vulnerable”.

“Los informes de desapariciones forzadas que afectan a civiles hambrientos que buscan su derecho básico a la alimentación no solo son impactantes, sino que equivalen a tortura”, advirtieron. También subrayaron que “el uso de la comida como herramienta para desapariciones selectivas y masivas debe terminar de inmediato”.

Los relatores señalaron que varias personas, incluido un menor, fueron desaparecidas a la fuerza tras acudir a centros de ayuda en Rafah, donde además los bombardeos y disparos diarios han causado numerosas víctimas. En este contexto, recordaron que “la GHF tiene la obligación de proporcionar sitios de distribución seguros” y que, para ello, ha contratado empresas privadas de seguridad militar.

Sin embargo, según los informes recibidos, el ejército israelí también opera dentro y alrededor de los centros de distribución y estaría directamente involucrado en la desaparición forzada de quienes buscan ayuda.

Los expertos ya han criticado previamente a la polémica GHF, advirtiendo que el programa ha sido calificado como una “trampa mortal”.

Relacionado TRT Global - “Demasiado débiles para llorar”: el hambre consume a los niños mientras Israel arrasa Ciudad de Gaza

Israel bloquea las misiones de ayuda





Más allá de la ayuda humanitaria supuestamente distribuida por la GHF, la asistencia en el enclave sigue siendo sumamente escasa. La ONU informó este jueves que casi la mitad de las misiones de ayuda en Gaza fueron bloqueadas, impedidas o retrasadas por Israel durante la última semana.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), señaló que “los retrasos e impedimentos en los movimientos humanitarios dentro de Gaza continúan, y los desplazamientos aprobados por las autoridades israelíes aún tardan horas en completarse”.