GENOCIDIO EN GAZA
6 min de lectura
El dolor de huir, otra vez: las calles de Gaza se llenan de familias que escapan de bombas de Israel
“No hay otra opción que huir o morir. El ejército israelí no perdona a nadie”, dicen los palestinos mientras escapan de los cada vez más intensos bombardeos en la Ciudad de Gaza. Más del 90% del enclave fue destruido y el horror no da tregua.
El dolor de huir, otra vez: las calles de Gaza se llenan de familias que escapan de bombas de Israel
"No nos sentimos seguros en ningún lugar. Cada hora hay otra explosión, otra torre que se derrumba con gente adentro”. / AA
7 de septiembre de 2025

Algunas en carretas tiradas por burros, otras pocas en autos abarrotados y muchas caminando solo con bolsas y mantas: las calles de Ciudad de Gaza se han llenado de familias que huyen hacia el sur. La razón: el miedo ante la intensidad de los bombardeos de Israel, que arrebatan vidas palestinas a cada hora.

Las últimas amenazas de Tel Aviv sobre la ampliación de operaciones terrestres y ataques a torres residenciales provocaron otra oleada de desplazamientos, que recuerda el trauma de anteriores expulsiones forzadas y evidencia el temor colectivo. Mujeres aferradas a sus hijos, hombres mayores con bastones y niños arrastrando maletas bajo la sombra de drones.

Abu Mohammed al Dawoudi, de 47 años, dejó su apartamento en Sheikh Radwan con su esposa y siete hijos tras días de bombardeos. “No nos sentimos seguros en ningún lugar. Cada hora hay otra explosión, otra torre que se derrumba con gente adentro”, dijo. “No hay otra opción que huir o morir. El ejército israelí no perdona a nadie”, cuenta a la Agencia Anadolu.

El sábado, anunciando la ampliación de su ofensiva terrestre bajo la “Operación Carros de Gedeón II”, con el declarado objetivo de ocupar Ciudad de Gaza, el ejército israelí ordenó evacuar a todos los residentes. 

RelacionadoTRT Global - Israel obliga a los palestinos a abandonar la Ciudad de Gaza: “No queda ningún lugar seguro”

Asimismo, Israel designó el área de Al-Mawasi, en Jan Yunis, al sur de Gaza, como “zona humanitaria”. No obstante, esto ocurre pese a que hace meses Tel Aviv ya había declarado la zona como “segura”, aunque los palestinos que antes huyeron allí aseguran que el área ha sido bombardeada repetidamente, causando la muerte de civiles. Las organizaciones de ayuda advierten que Al-Mawasi carece de agua potable, alimentos, medicinas y hospitales en funcionamiento, dejando a las familias dependientes de entregas de ayuda esporádicas.

Para muchos palestinos, las nuevas amenazas y órdenes de desplazamiento parecen un ciclo cruel: los obligan a abandonar un área declarada “insegura”, los conducen a otra considerada “segura”, solo para ver que ese lugar también es bombardeado.

Aun así, mientras las caravanas avanzaban por la carretera costera Al-Rashid, designada por Israel como un corredor “seguro” para que los residentes de la ciudad evacúen, algunos residentes eligieron quedarse en la ciudad que ha sido y siempre será, en sus corazones, su hogar.

Israel destruye torres residenciales para forzar desplazamientos masivos

El viernes, en pleno centro de Ciudad de Gaza, el ejército israelí atacó una torre de apartamentos que colapsó como un castillo de naipes. Media hora antes, había anunciado que bombardearía edificios altos por estar “vinculados a actividades de Hamás”, sin aportar pruebas. Todos los testimonios recogidos en el terreno contradicen esa versión, mientras que la administración del edificio atacado, conocida como Torre Mushtaha, rechazó las acusaciones.

El sábado, aviones israelíes también demolieron la torre Al-Sousi de 15 pisos en el oeste de Ciudad de Gaza, que albergaba más de 60 apartamentos. Ambos ataques incluyeron órdenes de evacuación muy breves que dejaron a las familias haciendo preparativos a contrarreloj para escapar.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó la destrucción de torres residenciales, afirmando que los ataques buscan forzar a los residentes a abandonar sus hogares o atraparlos en condiciones mortales. La Ciudad de Gaza cuenta con más de 51.000 torres residenciales y bloques de apartamentos, añadió.

Indicó que estos ataques reflejan un plan sistemático para vaciar la ciudad de casi un millón de personas, ya desplazadas varias veces desde el inicio de la ofensiva. La estrategia israelí, añadió, busca confinar a más de dos millones de palestinos en un pequeño territorio que representa solo el 12% del enclave, creando condiciones inhabitables como preludio de una expulsión masiva.

Advirtió que los palestinos enfrentan una elección terrible: “el desplazamiento forzado o una muerte segura por bombardeos y hambre”.

Recomendados

90% de Gaza destruida, pérdidas por 68.000 millones de dólares

A un mes de cumplirse dos años del inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, la Oficina de Medios de Palestina en Gaza señaló que el bombardeo israelí provocó la destrucción de aproximadamente el 90% de la infraestructura de Gaza e infligió pérdidas superiores a 68.000 millones de dólares.

Pero más allá de las pérdidas económicas, la oficina destacó el horror más grande: se estima que al menos 73.700 personas han sido asesinadas o permanecen desaparecidas, incluyendo más de 20.000 niños y 12.500 mujeres. Según la oficina, 2.700 familias han sido borradas completamente del registro civil.

Entre los asesinados se incluyen 1.670 trabajadores médicos y 248 periodistas. Más de 162.000 personas resultaron heridas, muchas con lesiones que cambian la vida, como amputaciones, parálisis y pérdida de la vista.

La oficina también señaló la destrucción de 38 hospitales, 833 mezquitas y 163 instituciones educativas, junto con daños generalizados a miles de otras instalaciones públicas.

RelacionadoTRT Global - “Niños ya no pueden sobrevivir” en Ciudad de Gaza, alerta Unicef, mientras Israel prepara evacuación

Intensos bombardeos, asesinatos múltiples

Desde el amanecer del domingo, Ciudad de Gaza ha sido blanco de ataques con cohetes y bombardeos intensos de Israel, que han matado al menos a 14 palestinos y dejado muchos heridos, incluidos niños, según la agencia Anadolu. Dos niños murieron y otros resultaron heridos cuando aviones de combate israelíes atacaron una tienda de campaña en Al Rimal.

La agencia de noticias palestina Wafa informó que al menos cuatro palestinos murieron en un apartamento residencial en los barrios de Al Ghazali y Sheikh Radwan, mientras que ocho personas murieron cuando la Escuela Al Farabi, que albergaba desplazados cerca del Estadio Al Yarmouk, fue alcanzada.

Además, el ejército israelí mató al menos a 49 palestinos e hirió a decenas más en Gaza el sábado, mientras que seis personas más murieron de hambre en el territorio bloqueado, según funcionarios de salud.

Protestas en Israel exigen fin de ofensiva e intercambio de prisioneros

El sábado, manifestantes israelíes marcharon hacia la residencia del primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, en Jerusalén Oeste para exigir un acuerdo de intercambio de prisioneros con Hamás, mientras miles se reunieron en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv.

Las protestas se produjeron horas después de que las familias de los cautivos israelíes en Gaza enviaran un mensaje al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, advirtiendo que el plan de ocupar Ciudad de Gaza “no traerá de vuelta a los rehenes, sino que los matará”.

Los manifestantes portaban carteles exigiendo un acuerdo, incluyendo uno que decía “Basta”, resaltando la demanda de detener la ofensiva en Gaza y lograr un intercambio de rehenes.

Mientras la ofensiva israelí se acerca a cumplir dos años, Tel Aviv mantiene su determinación de devastar el enclave, matando a todos los palestinos a su paso. Todo pese a que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
Microsoft bloquea al Ministerio de Defensa de Israel el uso de su nube y servicios de IA