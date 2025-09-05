En plena ofensiva contra Gaza, y mientras se multiplican las denuncias de genocidio, Estados Unidos intensificó el respaldo a su gran aliado Israel con dos medidas que desataron indignación. Por un lado, sancionó a tres organizaciones palestinas de derechos humanos que apoyaron un caso en la Corte Penal Internacional (CPI), y por otro advirtió a los países que buscan reconocer un Estado palestino que tal paso “crearía grandes problemas”. Sí, justo cuando el Gobierno israelí revela planes para anexionar el 82% de Cisjordania ocupada.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este jueves que las organizaciones Al Haq, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) fueron incluidos en una lista de sanciones bajo una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó en febrero pasado.

Dicha orden apunta contra funcionarios de la CPI y se emitió después de que el tribunal internacional emitiera sus órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

Rubio justificó las sanciones contra las organizaciones palestinas señalando que “se han involucrado directamente” en los esfuerzos de la CPI para “investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes, sin el consentimiento de Israel”.

Además, acusó a la CPI de tener una agenda “politizada” y excederse en sus funciones al “desestimar” la soberanía de EE.UU. y de sus aliados. De hecho, recordó que ni Tel Aviv ni Washington “forman parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, no están sujetos a su autoridad”.

Desde Tel Aviv se celebró la medida. Su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, agradeció a Rubio por las sanciones a “tres organizaciones palestinas que ayudaron a la CPI en su campaña politizada contra Israel”. Además, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dio la bienvenida a las sanciones y dijo que las organizaciones habrían actuado “no sólo contra nosotros, sino contra Estados Unidos y todo Occidente”.

Pero estas sanciones no son el principio de la agenda de Washington en contra de los palestinos y a favor de Israel. Al contrario, llegan días después de que EE.UU. revocara las visas de funcionarios de la Autoridad Palestina, impidiéndoles viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza a partir de la próxima semana.

Sanciones “cobardes, inmorales, ilegales y antidemocráticas”

Ahora bien, las reacciones de condena ante las sanciones de Washington tampoco se hicieron esperar. La organización Amnistía Internacional denunció la medida como un “ataque vergonzoso a los derechos humanos y la justicia global”.

Érika Guevara-Rosas, su directora principal de investigación y defensa, calificó las sanciones como un “ataque profundamente preocupante y vergonzoso contra los derechos humanos y la búsqueda global de justicia”.

“Estas organizaciones realizan un trabajo vital y valiente, documentando meticulosamente violaciones en condiciones aterradoras”, destacó. “Son la voz de las víctimas palestinas, amplificando historias de sufrimiento humano e injusticia que, de otro modo, quedarían en silencio. Su labor es indispensable para la justicia y la rendición de cuentas”.

Además, Guevara-Rosas agregó: “Esta decisión atroz constituye un ataque descarado contra todo el movimiento palestino de derechos humanos y un intento insensible de fracturar y debilitar a toda la comunidad mundial de derechos humanos. Busca negar a las víctimas cualquier posibilidad de verdad, justicia y reparación”.