“En Cisjordania (ocupada), los incidentes de violencia por parte de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades alcanzaron el promedio diario más alto registrado desde que la ONU comenzó a recopilar datos en 2005”, señaló un informe del Departamento de Estado de EE.UU. a mediados de agosto. Y es que desde octubre de 2023, el ejército israelí y colonos ilegales han matado a más de 1.000 palestinos, ocupado tierras, demolido casas, arrestado a cientos e impulsado nuevos asentamientos. La violencia no da tregua: en la última semana, hubo decenas de heridos en Nablus y Ramala, mientras los ataques de colonos contra comunidades locales continúan.

El miércoles por la noche, las fuerzas israelíes se retiraron de la ciudad cisjordana de Nablus tras una redada que duró 14 horas y dejó 58 palestinos heridos, informaron testigos y fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu. Y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) informó que 29 personas sufrieron inhalación de gas lacrimógeno durante los enfrentamientos, tres resultaron heridas por fuego real y metralla, y otras seis por balas recubiertas de goma.

Testigos relataron que los choques estallaron en los alrededores del casco antiguo de Nablus, donde algunos jóvenes lanzaron piedras contra el ejército, que respondió con fuego real, balas recubiertas de goma y botes de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Además, se desplegaron refuerzos militares en la ciudad y sus alrededores, y las tropas obligaron a varias familias a dejar sus hogares para convertirlos en puestos militares. Las fuerzas israelíes también realizaron registros casa por casa en varios barrios de la zona.

Asimismo, la agencia estatal Wafa informó que varios palestinos fueron agredidos y golpeados por las fuerzas israelíes en Sebastia, al noroeste de Nablus, durante la redada.

Redada militar en Ramala





En el centro de Cisjordania ocupada, al menos 24 palestinos resultaron heridos el martes en una redada militar israelí. La PRCS indicó que entre los heridos en Ramala se encontraban un niño de 12 años y un anciano palestino. Además, aseguró que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra paramédicos que intentaban evacuar a los heridos.

Según testigos, durante la redada se produjeron enfrentamientos entre residentes palestinos y el ejército israelí, y tras los choques, al menos tres ciudadanos fueron detenidos.

Desde enero, el ejército israelí ha intensificado sus operaciones militares en Cisjordania ocupada, dejando al menos 58 palestinos muertos y cientos de heridos, según el Ministerio de Salud. Cifras palestinas indican que 47.000 personas fueron desplazadas y cientos de casas e infraestructuras destruidas desde esa fecha.

Además, desde el inicio de la ofensiva de Israel contra Gaza en octubre de 2023, más de 1.000 palestinos han sido asesinados y 7.000 heridos en Cisjordania ocupada por fuerzas israelíes y colonos ilegales, según el Ministerio de Salud palestino.

La violencia ha crecido a tal punto que incluso EE.UU . reconoció en su informe que la violencia por parte de las fuerzas israelíes y colonos ilegales contra los palestinos en Cisjordania ocupada alcanzó el promedio diario más alto desde que la ONU comenzó a recopilar datos en 2005, destacando que el Tribunal Supremo de Israel dictaminó el 29 de julio que el gobierno está obligado a proteger a los palestinos de esta violencia.

El informe detalló extensas denuncias de abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada y Gaza, incluyendo “informes de asesinatos arbitrarios o ilegales y serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa”.

Por otra parte, en una opinión histórica emitida en julio, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y exigió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.