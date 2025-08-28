No hace mucho, el Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que “nada puede justificar la obliteración de Gaza que se ha desarrollado ante los ojos del mundo”.
La semana pasada, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, discípulo del fallecido rabino ultraderechista Meir Kahane –conocido por promover el racismo y la limpieza étnica– visitó una prisión israelí donde colgó una gran foto de la “obliteración en Gaza” para que los prisioneros de seguridad palestinos la vieran.
En un video ampliamente difundido, se escucha a Ben-Gvir diciendo: “Así es como debe verse”.
El objetivo final de la obliteración es la destrucción total de algo para que nada permanezca. Pero este escenario infernal ya fue ensayado por Israel hace dos décadas.
La doctrina pionera de la aniquilación fue delineada por primera vez en 2005 por Gadi Eisenkot, excomandante militar israelí. Curiosamente, Eisenkot no es un extremista: se convirtió en político influyente, defensor de la democracia y de la solución de dos Estados.
Pero como estratega militar abrió una caja de Pandora que el Likud de derecha y la extrema derecha mesiánica abrazarían con el tiempo.
Hace veinte años, la estrategia de Eisenkot se basaba en la idea de que Israel debía infligir daños severos al suburbio de Dahiye, en Beirut, para crear una disuasión efectiva contra Hezbollah en el sur del Líbano. La premisa era que el uso de fuerza desproporcionada acabaría con Hezbollah de forma definitiva, o al menos temporalmente.
Cuando el ejército israelí adoptó lo que se conoció como la Doctrina Dahiya, la Guerra Fría ya era historia y se habían establecido tribunales penales internacionales ad hoc.
La Convención sobre el Genocidio formaba parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y la ONU contaba con un asesor especial para advertir sobre la prevención del genocidio.
Aparentemente, todo estaba dispuesto para enfrentar una doctrina militar que apuntaba explícitamente contra civiles e infraestructura civil.
Sin embargo, cuando Eisenkot declaró públicamente que Israel abrazaría una doctrina militar de extrema desproporción, capaz de asegurar atrocidades genocidas, no hubo protesta internacional ni intervención.
Ese silencio convirtió la guerra de aniquilación total en una cuestión de tiempo, no de principios.
Devastación civil como objetivo estratégico
Armado con esta doctrina, el ejército israelí apuntó deliberadamente a la infraestructura civil para infligir sufrimiento masivo a la población, buscando establecer una disuasión efectiva.
Tras la guerra del Líbano de 2006, la doctrina se aplicó nuevamente en la ofensiva sobre Gaza de 2008–2009, que causó entre 1.200 y 1.400 muertos palestinos y destruyó más de 46.000 viviendas, dejando sin hogar a más de 100.000 personas.
Como señaló Eisenkot: “Lo que sucedió en el barrio Dahiya de Beirut en 2006 ocurrirá en cada pueblo desde el que se disparen tiros hacia Israel. Usaremos poder desproporcionado y causaremos un daño y destrucción inmensos”.
Tras estos episodios, la doctrina quedó consolidada: la devastación civil dejó de ser un daño colateral desafortunado para convertirse en el núcleo de la estrategia militar israelí.
Así, 17 años antes del 7 de octubre de 2023, existía un consenso público entre militares y élites políticas de que en la próxima ofensiva se aplicaría fuerza desproporcionada con un poder de fuego devastador.
Sorprendentemente, el debate público sobre la estrategia Dahiya recibió poca atención de organismos internacionales dedicados a la prevención del genocidio.
Aun así, apenas un mes después del inicio de la actual guerra en Gaza, Eisenkot acusó al gabinete de Netanyahu de un comportamiento “casi criminal”, mientras el primer ministro intentaba ocultar protocolos, filtrar mentiras a los medios y modificar los objetivos de la ofensiva para apaciguar a la extrema derecha mesiánica.
Eisenkot había perdido a su propio hijo y a dos sobrinos en una ofensiva que ya rechazaba. Y sin embargo, la estrategia que cimentó el proyecto israelí de aniquilación de Gaza era, en gran medida, obra suya.
En noviembre de 2023, Giora Eiland, exjefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, llevó la doctrina aún más lejos.
Eiland argumentó –como lo había hecho la extrema derecha mesiánica desde los tiempos del rabino Meir Kahane y los rabinos ultranacionalistas en los años 70– que, dado que la mayoría de los palestinos en Gaza apoyan a Hamás, todas las mujeres del enclave son madres, hermanas y esposas de “asesinos de Hamás”.
Por tanto, Israel no solo estaba autorizado, sino moralmente obligado a ignorar el sufrimiento palestino.
En esta perspectiva, el castigo colectivo no era una violación del derecho internacional ni de un código moral perverso. Al estilo del protagonista de Joseph Conrad, el señor Kurtz, en El corazón de las tinieblas (1899), Eiland parecía coincidir: “¡Exterminen a todas las bestias!”.
Era el dictamen ético definitivo de la inhumanidad.
Al igual que los nazis recurrieron al castigo colectivo contra judíos, polacos, comunistas y gitanos en la década de 1940, Eiland lo retomó para sugerir que, si el ejército no lograba sus objetivos, la guerra biológica podía hacerlo. “Las epidemias en el sur [de Gaza] acercarán la victoria y reducirán las bajas entre los soldados del IDF”, afirmó.
Estas afirmaciones desataron una condena generalizada, dentro y fuera de Israel, pero estaban alineadas con los objetivos estratégicos de la doctrina.
Orígenes de la Doctrina de Obliteración
Desde una perspectiva histórica, el tipo de devastación visto en Gaza en los últimos dos años recuerda a la política de tierra arrasada: una estrategia militar que consiste en destruir todo lo que permite a un enemigo sostener una ofensiva, incluidas infraestructuras críticas, instituciones estatales y militares, edificios, cultivos, ganado y sistemas de seguridad.
Ejemplos del siglo XX incluyen la Guerra Civil estadounidense, las guerras indias en Norteamérica y la ofensiva nazi contra la Unión Soviética.
Sin embargo, la estrategia israelí va más allá, pues pretende devastar o destruir por completo toda la infraestructura de la población objetivo para provocar un desplazamiento masivo “voluntario”, la desposesión y, en última instancia, el exterminio.
Otro componente histórico de la doctrina es el castigo colectivo, que viola el principio de responsabilidad individual al atacar a personas que no son responsables de los actos perpetrados. Con ello se socavan los sistemas legales modernos, que limitan la responsabilidad penal a individuos concretos. Aun así, ha sido aplicado a lo largo de la historia, sobre todo en las luchas de liberación anticolonial del periodo de posguerra.
El tercer elemento histórico de la estrategia es la estrategia de ataques a civiles, es decir, el uso deliberado de violencia contra no combatientes. Incluye la fuerza letal –como asesinatos– y formas no letales de violencia, como expulsiones forzadas, tortura o violación. Ejemplos se encuentran en el Programa Hamlet Estratégico de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.
El uso de la política de tierra arrasada contra civiles está prohibido por los Convenios de Ginebra de 1977. El castigo colectivo está prohibido tanto en conflictos armados internacionales como internos. Y los ataques a civiles también está proscrita por esos mismos convenios.
No obstante, gracias al respaldo de Washington y la inacción de Bruselas, Israel ha podido ignorar todas estas prohibiciones.
Desde la posguerra, la aniquilación ha estado acompañada de bombardeos masivos e indiscriminados sobre áreas enteras. En Gaza –una de las zonas más densamente pobladas del mundo– esto sentó un precedente histórico. Desde el 7 de octubre de 2023, Estados Unidos ha destinado al menos 22.800 millones de dólares en ayuda militar a Israel y operaciones relacionadas en la región.
Basada en estos antecedentes históricos –bombardeos masivos y uso de inteligencia artificial para maximizar la muerte y la devastación–, el resultado ha sido la doctrina de aniquilación.
A finales de abril de 2024, apenas medio año después del inicio de las hostilidades, Israel había lanzado más de 70.000 toneladas de bombas sobre Gaza, superando la suma de los bombardeos de Dresde, Hamburgo y Londres durante la Segunda Guerra Mundial.
La magnitud de la destrucción en Gaza solo ha sido posible gracias al flujo constante de armas estadounidenses, garantizado por la ayuda militar de Washington y su financiación. Una ayuda que es fruto de medio siglo de cooperación bilateral en las sombras de la historia: desde los vínculos militares de Israel con el apartheid sudafricano hasta su participación en las “guerras sucias” de Estados Unidos en América Latina, África subsahariana e incluso Asia en las décadas de 1970 y 1980.
Los objetivos atacados en Gaza son ejemplos claros de atrocidades masivas y devastación de infraestructura que encajan en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Peor aún: según la mayoría de los recuentos, más de dos tercios de las víctimas mortales en Gaza son mujeres, niños y ancianos, y es probable que la cifra final resulte mucho más elevada.
Borrando Gaza, borrando naciones
Como demuestro en “La Doctrina de Obliteración”, la erradicación de Gaza se ha sustentado en una campaña deliberadamente dirigida con la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo palestino como grupo nacional, étnico y religioso.
Esta aniquilación deliberada abarca desde la devastación física de infraestructuras críticas, núcleos urbanos y asentamientos, edificios públicos y hospitales, hasta la población combatiente y no combatiente, además del ecosistema completo: un Gaza devastado e inhabitable, con más de 62.000 palestinos muertos y casi 160.000 heridos.
Otro aspecto del objetivo de la aniquilación apunta a una erradicación más figurada: borrar algo de la memoria. De ahí la destrucción israelí de museos palestinos, bibliotecas, instituciones educativas, de arte y de cultura, lo que Raphael Lemkin denominó “genocidio cultural”. Fuera de la vista, fuera de la mente, borrado para siempre.
En tercer lugar, la doctrina ha ido de la mano de un esfuerzo concertado por frenar, revertir o anular cualquier desarrollo futuro, socavando así todo progreso económico. El impacto neto guarda similitudes con la “des-dependencia” y la “no-desarrollo”: a mediados de 2024, el PIB de Gaza ya se había desplomado más de un 80 %.
En el panorama más amplio, la aniquilación de Gaza y los intentos de erradicar y expulsar a sus habitantes palestinos en tiempo real, “ante los ojos del mundo”, reflejan el largo y oscuro historial de Occidente en materia de destrucción masiva de civiles en clave neocolonial.
Pero lo que ha sucedido en Gaza no se quedará en Gaza. Si no se detiene, la doctrina de la aniquilación está llamada a convertirse en preludio de nuevas y aún más destructivas atrocidades genocidas en el futuro.
