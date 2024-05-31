Con información de Hanan Farajallah

La mayoría de los niños en el mundo suele soñar con logros extraordinarios como convertirse en astronautas o estrellas del fútbol. Sin embargo, en Gaza, estos sueños resultan más simples y concretos, eclipsados por las sombrías realidades de la ocupación, la guerra y la supervivencia.

Aquí, los niños anhelan el fin de los bombardeos, el regreso a sus hogares y el pan suficiente para no tener hambre. A pesar de su corta edad, estos sueños se tejen con hilos de esperanza y unen sus deseos por vivir algo que se le parezca a la normalidad.

La desaparición de Mahmoud

Youssef, un niño de 13 años del campo de refugiados de Jabalia, norte de Gaza, tuvo que huir de casa cuando las fuerzas de ocupación israelíes invadieron el campamento. La familia de Youssef buscó refugio en una escuela de las Naciones Unidas.

Luego, el Ejército israelí también llegó a esa escuela y arrestó a su padre en noviembre de 2023. Los militares detuvieron además a su madre junto a otras mujeres palestinas en una de las aulas, y se llevaron a Yousef desnudo con su hermano Mahmoud y a más niños a otro salón de clases.

Youssef tenía una herida en la pierna, pero lo peor todavía no había sucedido.

Youssef dijo que vio cómo su hermano Mahmoud, de 10 años, murió quemado después de que un soldado israelí le prendió fuego en el refugio.

Su madre contó su historia: "Los soldados de la ocupación quemaron a mi hijo. El hermano de Youssef murió quemado delante de él. A Youssef no se le permitió mostrar su miedo: el soldado lo detuvo solo, desnudo".

Durante las actividades sociales en el refugio de la escuela, Youssef permanece siempre callado y no muestra ninguna reacción ante lo que sucede a su alrededor. Cuando habla, dice: "Lo que más extraño es ir al colegio. Con mi hermano. Y no hacer tanta fila para conseguir pan”.

Youssef, herido y traumatizado, ahora enfrenta cicatrices psicológicas que se manifiestan en ansiedad, aislamiento y miedo al fuego. Continuamente se muerde las uñas y las manos, se arranca el pelo y tiene dificultades para dormir y para comer. No tolera el ruido y siempre está solo, antisocial. Sus emociones están congeladas y huye de todas las personas.

La historia de Sara

Sarah, una niña de 10 años de Beit Lahia, relata los horrores de los que fue testigo mientras su familia huía del ataque de la ocupación israelí. Cuando miras a Sarah, ves a una niña de ojos cálidos llenos de miedo y recuerdos. Ella vivía en una casa grande en Beit Lahia con sus padres y su hermano hasta que las fuerzas israelíes irrumpieron en su ciudad natal, devorando y sembrando muerte en cada rincón.

Ella escapó con su familia a otra ciudad del sur, Tal Al-Hawa, donde creyeron que estarían a salvo. Sin embargo, ningún lugar es seguro en Gaza.

Las fuerzas de ocupación israelíes ingresaron al hospital Al-Quds en Tal Al-Hawa a finales de noviembre de 2023. Arrestaron a los hombres y separaron a las mujeres de los niños. Después de dos días, permitieron que las madres y los niños partieran hacia el hospital de Al-Shifa.

Sin embargo, Sarah inocentemente quería estar con su padre. Por eso le preguntó a uno de los soldados israelíes si su papá podía acompañarla, pero en respuesta el militar lo mató delante de sus ojos.

"Cuando el soldado de ocupación israelí me vio llorar y negarme a irme, hizo una mueca de rabia, mató brutalmente a mi padre y cruelmente me agarró el pelo desde la frente y me golpeó con fuerza la nuca contra la pared mientras se reía. Luego me gritó que ,e fuera con mi madre al hospital Al-Shifa antes de que me matara a mí también”, relató.

Después de llegar al hospital Al-Shifa, la hambruna se extendió por el norte de Gaza. La madre de Sarah iba sola a buscar comida para sus hijos. Un día, en medio del bombardeo, murieron palestinos que fueron a la rotonda de Kuwait a recoger algo de comida. Entre ellos estaba su madre.

Sarah se quedó sola con su hermano y vivió junto a sus vecinos desplazados. En marzo de 2024, las fuerzas de ocupación israelíes atacaron el hospital de Al-Shifa y les ordenaron a todos, incluidos mujeres y niños, que abandonaran la zona hacia el sur de Gaza.

El miedo consumió a Sarah y los latidos de su corazón no cesaron. Tomó la mano de su hermano de 16 años, el único miembro de la familia que le quedaba vivo, para no perderlo a él también. Pero lo perdió corriendo de un lugar a otro para ponerse a salvo.

Sarah llegó al campo de Nuseirat, en el centro de Gaza, y ahora está con otra familia que la cuida. Sin embargo, Sarah continúa buscando a su hermano en cada rostro que ve, deseando algún día poder encontrarlo y que esté con ella.

Huérfana y traumatizada, Sarah lucha con ciertos patrones de habla, recuerdos recurrentes, pérdida de concentración, pesadillas, sonambulismo, gritos, hiperactividad, habla excesiva, inapetencia, olvidos y síntomas físicos como dolor de estómago, diarrea y dolor muscular.

El trauma de Ragad

Ragad Siam, una niña de nueve años del centro de Gaza, vive cerca de la línea de separación israelí entre el norte y el sur del enclave. En la familia, su padre es sordo y su madre murió de cáncer cuando Ragad tenía sólo cinco años.