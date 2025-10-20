El reciente acuerdo de alto el fuego en Gaza, que debía poner fin a los más de dos años de ofensiva genocida de Israel, ha sido consistentemente violado por Tel Aviv, perpetuando el derramamiento de sangre de palestinos y la devastación del enclave. Tras la entrada en vigor de la tregua, el pasado 10 de octubre, el ejército israelí ha cometido al menos 80 violaciones, matando a por lo menos 97 personas y dejando heridas a otras 230. Al mismo tiempo, un reporte revela que Tel Aviv estaría apoyando y dando suministros a pandillas armadas en el territorio palestino.

La Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza confirmó este domingo que “la ocupación israelí cometió 80 violaciones documentadas desde la declaración del alto el fuego, en una flagrante infracción del derecho internacional humanitario”. Y detalló que las violaciones incluyeron disparos directos contra civiles, bombardeos, ataques deliberados, la creación de “cinturones de fuego” y la detención de civiles.

Según el comunicado de la oficina, las fuerzas israelíes emplearon vehículos militares, tanques apostados en los límites de zonas residenciales, grúas electrónicas equipadas con sistemas de disparo remoto, aviones y drones tipo cuadricóptero para llevar a cabo los ataques.

“Estas violaciones se registraron en todos los distritos de Gaza sin excepción, lo que confirma que la ocupación no ha respetado el alto el fuego y continúa con su política de asesinato y terror contra nuestro pueblo”, añadió la declaración.

Por eso, el Gobierno de Gaza responsabilizó plenamente a las fuerzas israelíes de las violaciones y pidió a las Naciones Unidas, así como a las partes garantes del acuerdo, que intervengan de manera urgente para detener los ataques mortales.

Israel entrega suministros a pandillas armadas en Gaza, revela reporte





Mientras Tel Aviv viola el alto el fuego, un informe de Sky News reveló que nuevos videos apuntan a que múltiples pandillas armadas en Gaza están recibiendo suministros a través de rutas que se originan cerca de posiciones israelíes .

Las imágenes muestran un convoy de camionetas cargadas con agua, alimentos y combustible, desplazándose desde un área situada a menos de 400 metros de un puesto de avanzada israelí hacia la sede de una “milicia”.

La ruta coincide con otros videos difundidos previamente, que muestran a los vehículos partiendo de puntos dentro del territorio ocupado por Israel. En uno de los videos se observan contenedores de gasolina con el logotipo de SOS Energy, un proveedor israelí de combustible.

Aunque las imágenes no captan el momento exacto de la carga, el hecho de que las grabaciones comiencen tan cerca de infraestructura israelí ha generado un intenso escrutinio.

Y además, este no sería un hecho aislado: bandas similares en el sur de Gaza también habrían recibido armas, fondos y apoyo logístico de Israel, y las nuevas pruebas indican que un arreglo similar podría existir ahora en el norte del enclave, alimentando la preocupación sobre la posible colaboración con grupos armados en medio de la crisis humanitaria.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reconocido públicamente el apoyo a grupos palestinos opuestos a Hamás, incluidos aquellos acusados de tráfico de armas y saqueo de ayuda humanitaria, informó el diario The Guardian previamente.

Trump: No hay un plazo “estricto” para el desarme de Hamás





El presidente de EE.UU. afirmó este domingo que no hay un plazo “estricto” para que Hamás se desarme en el marco del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Sin embargo, advirtió que, si el grupo no cumple con esta condición, Washington y sus grupos aliados (“proxys”) o Israel podrían intervenir.

Consultado durante una entrevista con el medio Fox News sobre si contaba con una fecha exacta para que Hamás se desarmara, Trump respondió que no tenía un tiempo “estricto”, pero que Estados Unidos “vería cómo se desarrolla todo”. Al ser presionado sobre si creía que el grupo de resistencia palestino realmente entregaría sus armas, Trump señaló que este ya había aceptado hacerlo y advirtió que, de no cumplir, se tomarían medidas contundentes.

“Dijeron que lo harían… y si es necesario, los desarmaremos”, señaló. “Ya sea yo, Estados Unidos o un ‘proxy’, podría ser Israel, con nuestro respaldo. No habrá tropas en tierra”.

Complementando la visión de Trump, Jared Kushner, yerno del presidente y uno de los principales negociadores del acuerdo de alto el fuego en Gaza, afirmó que Hamás ha estado “actuando de buena fe” bajo el acuerdo, citando información proporcionada por mediadores regionales involucrados en las negociaciones.

Durante una entrevista transmitida el domingo por CBS, Kushner indicó que Estados Unidos, Israel y los mediadores monitorean conjuntamente la implementación del acuerdo, incluyendo la recuperación de rehenes israelíes y restos que Hamás mantiene en Gaza.

“Hasta donde hemos visto, según lo que nos transmiten los mediadores, ellos [Hamás] lo están cumpliendo por el momento”, dijo al ser consultado sobre si el grupo estaba respetando el acuerdo.