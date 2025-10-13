Con el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos en marcha, un paso decisivo del alto el fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Tel Aviv, dejando claro su respaldo a Israel en un momento cargado tanto de tensión como de esperanza.

A su llegada, Trump fue recibido con alfombra roja por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, un gesto que subraya la relevancia política y diplomática de la visita, así como la importancia que tiene su apoyo para Tel Aviv.

Posteriormente, en el parlamento israelí, la Knesset, recibió una ovación que se prolongó durante varios minutos. En la ceremonia también participaron miembros del gabinete estadounidense: el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“El mejor amigo que Israel jamás ha tenido en la Casa Blanca”, proclamó Amir Ohana, presidente del parlamento israelí, mientras Trump recibía un reconocimiento prolongado por parte de los legisladores.

También se espera que el mandatario se reúna con las familias de los rehenes.

Posteriormente, tras su visita a Israel, Trump viajará a Egipto para participar en la cumbre de paz de Sharm El Sheij, un encuentro diplomático clave donde líderes regionales y representantes internacionales abordarán la implementación del alto el fuego y los pasos hacia la estabilidad en la región.

Israel anuncia la demolición de los túneles de Hamás

Mientras crece la esperanza y el júbilo por el alto el fuego, que ha permitido a más de 500.000 palestinos regresar a la Ciudad de Gaza, persiste la incertidumbre sobre si Israel mantendrá sus compromisos. Este domingo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que ha ordenado al ejército prepararse para demoler los túneles subterráneos utilizados por Hamás en Gaza. Sin embargo, esta operación implicaría el regreso del ejército israelí a Gaza y daría por hecho que Hamás deponga las armas, dos puntos que aún deben negociarse en la segunda fase del plan de paz.