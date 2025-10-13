GENOCIDIO EN GAZA
Trump visita Tel Aviv por tregua en Gaza, mientras anuncio de ministro israelí pone en duda acuerdo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, viajó a Tel Aviv mientras se realiza la primera fase del alto el fuego. Pero en paralelo, declaraciones del ministro israelí Katz ponen en duda la implementación del acuerdo.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, se dirige a la Knéset en Jerusalén. / Reuters
hace una hora

Con el intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos en marcha, un paso decisivo del alto el fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Tel Aviv, dejando claro su respaldo a Israel en un momento cargado tanto de tensión como de esperanza.

A su llegada, Trump fue recibido con alfombra roja por el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, un gesto que subraya la relevancia política y diplomática de la visita, así como la importancia que tiene su apoyo para Tel Aviv. 

Posteriormente, en el parlamento israelí, la Knesset, recibió una ovación que se prolongó durante varios minutos. En la ceremonia también participaron miembros del gabinete estadounidense: el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. 

“El mejor amigo que Israel jamás ha tenido en la Casa Blanca”, proclamó Amir Ohana, presidente del parlamento israelí, mientras Trump recibía un reconocimiento prolongado por parte de los legisladores.

También se espera que el mandatario se reúna con las familias de los rehenes. 

Posteriormente, tras su visita a Israel, Trump viajará a Egipto para participar en la cumbre de paz de Sharm El Sheij, un encuentro diplomático clave donde líderes regionales y representantes internacionales abordarán la implementación del alto el fuego y los pasos hacia la estabilidad en la región.

Israel anuncia la demolición de los túneles de Hamás

Mientras crece la esperanza y el júbilo por el alto el fuego, que ha permitido a más de 500.000 palestinos regresar a la Ciudad de Gaza, persiste la incertidumbre sobre si Israel mantendrá sus compromisos. Este domingo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que ha ordenado al ejército prepararse para demoler los túneles subterráneos utilizados por Hamás en Gaza. Sin embargo, esta operación implicaría el regreso del ejército israelí a Gaza y daría por hecho que Hamás deponga las armas, dos puntos que aún deben negociarse en la segunda fase del plan de paz.

Katz describió la operación como “el principal desafío para Israel después de la fase de retorno de los rehenes” y aseguró que se llevará a cabo “directamente por las Fuerzas de Defensa de Israel y a través de un mecanismo internacional bajo supervisión estadounidense”.

Según Katz, la destrucción de los túneles representa “el punto principal” de la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamás acordados en el marco del alto el fuego. 

El acuerdo, presentado por Trump, se estructura en dos fases. La primera, ya en vigor desde el viernes, detiene los ataques de Israel y apunta a la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de unos 2.000 prisioneros palestinos, un intercambio que comenzó a implementarse este lunes. Esta fase también contempla una retirada gradual de las fuerzas israelíes hasta la denominada “línea amarilla”.

La segunda fase prevé cambios más profundos: la creación de un nuevo mecanismo de gobernanza en Gaza sin la participación de Hamás y la formación de una fuerza de seguridad integrada por palestinos y tropas de países árabes e islámicos. Aunque Hamás aceptó la primera fase y realiza esfuerzos para lograr acuerdo en la segunda, Israel exige el desarme definitivo del grupo, algo que Hamás ha declarado desde el inicio que no podría aceptar.

Desde el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, la ofensiva israelí ha dejado más de 67.600 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, y ha convertido Gaza en un territorio prácticamente inhabitable.


FUENTE:TRT Español y agencias
