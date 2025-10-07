Gaza, Palestina — “En Gaza, la hambruna duele tanto en el cuerpo como en el alma. Como padre, se me parte el corazón al ver a mis hijos llorar de hambre”, cuenta Khalid Alraee, un palestino de 50 años con cuatro hijos. “A veces, desearía que la muerte me hubiera llevado antes de tener que presenciar su sufrimiento y ver sus caritas pálidas”, remata.

Antes del genocidio, Khalid vivía en el barrio de Al-Zaytoun, en la Ciudad de Gaza, y mantenía a su familia —dos hijas y dos hijos— trabajando como sastre y dueño de una tienda de ropa cerca de su casa.

Con manos firmes y largas jornadas de trabajo —muchas veces acompañado por su hijo mayor, Mahmoud, de 21 años— Khalid confeccionaba o arreglaba ropa tradicional, y ofrecía prendas a la comunidad en ocasiones especiales como el Eid, el Ramadán, bodas o el inicio del año escolar.

A pesar del bloqueo de mercancías impuesto a Gaza desde 2007, lograba ganar un ingreso modesto de unos 20 dólares diarios en las épocas más atareadas.

Una vida borrada





En casa, él y su esposa lograron criar a sus hijos en lo que recuerda como un ambiente familiar feliz. Pero, como los más de dos millones de palestinos, tras dos años del genocidio que ha perpetrado Israel en Gaza, ahora se encuentra impotente ante la hambruna que han impuesto las fuerzas israelíes.

“Teníamos nuestro hogar, nuestra tienda, y una familia llena de risas”, recuerda Khalid en conversación con TRT Español. “Nunca imaginé que mis hijos algún día llorarían de hambre”.

Poco después del 7 de octubre, cuando Israel inició su ofensiva genocida sobre Gaza, aquella vida fue destruida.

Los bombardeos aéreos arrasaron con la casa de Khalid y redujeron su tienda a escombros, borrando en apenas segundos la vida que había construido con esfuerzo durante décadas.

Hoy, su familia vive en una carpa improvisada, levantada cerca de un canal de aguas residuales al aire libre. No hay agua, ni electricidad, ni acceso a lo más básico: alimentos, refugio contra el calor o el frío, instalaciones para ducharse, mientras que el baño es apenas un hueco en el suelo.

La catástrofe que enfrentan la familia Alraee y otros palestinos se agravó a comienzos de 2024, cuando la hambruna se extendió por Gaza después de que Israel endureciera aún más el bloqueo, cortando el suministro de alimentos, agua potable y combustible.

Hacia mediados de año, organizaciones internacionales advirtieron que las condiciones de hambruna ya afectaban a los palestinos. Para Khalid y su familia, esas advertencias se convirtieron en una realidad diaria: platos vacíos, noches sin dormir y la angustia de ver a sus hijos sufrir sin poder consolarlos.

Una vida reducida a la supervivencia





“Nos despertamos cada mañana con el estómago vacío, tomamos nuestros recipientes y salimos a buscar agua”, explica Khalid. “Algo tan simple como el agua potable, que debería ser un derecho de todo ser humano, ahora nos cuesta tres o cuatro horas de espera en filas interminables”.

A menudo, él y sus hijos regresan exhaustos, cargando solo unos pocos litros: apenas lo suficiente para beber, pero muy poco para cocinar o limpiar. En su lucha por sobrevivir en medio de la grave escasez que ha provocado el estricto bloqueo israelí y la suspensión total de la ayuda, familias palestinas los AlRaee dicen que las han reducido a un estado de profundo sufrimiento.

En medio de tanta adversidad, todos los días comienza la agonía de encontrar comida. Con las tierras agrícolas de Gaza destruidas y la ayuda bloqueada, la familia dice que su única esperanza son las pocas cocinas comunitarias que todavía funcionan, pese a la grave escasez, donde nada está garantizado.

“Algunos días volvemos con un cuenco de sopa de lentejas aguada. Otros días no hay nada”, explica el padre, reflexionando sobre la dura realidad de intentar proteger a su familia. “Ver a mis hijos irse a dormir con hambre me rompe más que cualquier otra cosa”.

Aun así, entre las familias palestinas persiste una fuerte solidaridad y resiliencia, cuenta Khalid. Mahmoud, su hijo mayor, ha asumido gran parte de la carga. Cada día camina largas distancias –a menudo ocho kilómetros– por un camino polvoriento y arrasado, donde las aguas residuales se desbordan y los escombros de edificios destruidos ensucian su ropa, para ayudar a sus hermanos menores y a sus padres a buscar puntos de distribución de las cocinas comunitarias.

“Camino durante horas con mi cuenco en la mano, esperando encontrar comida antes de que se acabe”, dice sobre estos largos recorridos que exigen una enorme paciencia. “Pero incluso cuando espero cinco horas en la fila bajo el sol abrasador, a veces regreso con las manos vacías. Enfrentar a mi familia así es insoportable”, manifiesta.

Cuando Mahmoud logra traer comida a casa, las pequeñas raciones —en su mayoría sopa de lentejas aguada llamada damsah— son tan escasas que él y su padre suelen verse obligados a quedarse sin comer, haciendo sacrificios necesarios.

“Mezclamos sal con agua y la bebemos solo para sobrevivir hasta el día siguiente e intentar encontrar comida para la familia”, admite Mahmoud. “La prioridad siempre son los niños”.

Intentar sobrevivir a la hambruna les ha arrebatado la alegría, explica Khalid. Amer, de 14 años, su hijo menor, suele suplicar a sus padres por pan, considerado hoy un lujo en Gaza después de que Israel atacara varias panaderías y mantuviera el bloqueo.