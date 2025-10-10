El gabinete de Israel aprobó este viernes el acuerdo de alto el fuego en Gaza, basado en el plan de 20 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la ofensiva. Con él, se da inicio a la primera fase del pacto, que incluye la liberación de cientos de prisioneros palestinos a cambio de los rehenes israelíes, la retirada parcial de las tropas y la entrada de cientos de camiones con ayuda humanitaria.

“El gobierno, encabezado por Benjamín Netanyahu, aprobó el acuerdo para poner fin a la ofensiva en Gaza y traer de regreso a todos los rehenes israelíes en Gaza”, indicó un comunicado del gobierno israelí durante la madrugada.

Según medios locales, la sesión del gabinete comenzó con un informe de seguridad del jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y contó con la presencia del enviado especial del presidente estadounidense Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, quienes se unieron a la reunión con Netanyahu tras concluir conversaciones previas.

La votación se produjo tras varias horas de retraso, después de que una sesión anterior del Gabinete de Seguridad terminara sin decisión sobre el plan de paz de Trump.

En paralelo, la emisora pública israelí KAN publicó un documento titulado “Fin integral de la guerra en Gaza”, señalando que el gobierno aprobó el acuerdo, aunque los ministros de extrema derecha Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, Yitzhak Wasserlauf y Amichai Eliyahu votaron en contra del plan del presidente estadounidense.

El acuerdo de alto el fuego fue anunciado al amanecer del jueves, tras cuatro días de negociaciones indirectas entre Hamás e Israel en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, con mediación de Türkiye, Egipto, Qatar y Estados Unidos. Contempla la liberación de todos los cautivos israelíes a cambio de unos 2.000 prisioneros palestinos, un alto el fuego permanente, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la reconstrucción del enclave.

La segunda fase prevé el establecimiento de un nuevo mecanismo de gobierno en Gaza sin la participación de Hamás y la formación de una fuerza de seguridad compuesta por palestinos y tropas de países árabes e islámicos.

Según un portavoz del gobierno israelí, el alto el fuego entrará en vigor dentro de las 24 horas posteriores a la reunión del gabinete, y los rehenes retenidos en Gaza serán liberados en un plazo máximo de 72 horas.

No obstante, un representante de Hamás insistió en que los palestinos rechazan el desarme del grupo, algo en lo que Israel sigue insistiendo.

Hamás: Palestina tiene “garantías de los mediadores” por el acuerdo





Por su parte, el jefe negociador del grupo de resistencia palestina Hamás, Jalil Al-Hayya, aseguró que el grupo de resistencia palestino ha recibido garantías de Estados Unidos, de mediadores árabes y de Türkiye de que el genocidio israelí en Gaza ha terminado de manera definitiva.

“Recibimos garantías de los mediadores y de la administración estadounidense; todos confirmaron que la guerra había concluido por completo”, declaró este jueves.

Al-Hayya, quien sobrevivió hace un mes a un intento de asesinato por parte de Israel contra él y otros dirigentes de Hamás en Qatar, afirmó que el acuerdo pone fin a la ofensiva en Gaza, abre un paso fronterizo clave con Egipto y prevé la liberación por parte de Israel de todas las mujeres y los niños palestinos encarcelados.

“Bajo el acuerdo de alto el fuego, serán liberados 250 prisioneros que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes y 1.700 detenidos de Gaza”, afirmó Al-Hayya.

Trump: “Los palestinos no serán expulsados de Gaza”





Por otra parte, este jueves Trump aseguró que Estados Unidos y otros mediadores internacionales contribuyeron a poner fin al conflicto en Gaza y expresó su deseo de asistir a la ceremonia de firma del acuerdo en Egipto, prevista para los próximos días.

“Pusimos fin a la guerra en Gaza”, declaró, afirmando que el plan conducirá a “una paz duradera”.

También recalcó que los palestinos no serán expulsados de Gaza bajo el plan de alto el fuego y que el acuerdo “ya está completamente finalizado”. “Nadie será obligado a irse. No, es todo lo contrario. No estamos considerando eso en absoluto”.

Este es un gran plan de paz, respaldado por todos”, señaló en diálogo con la prensa.

Además, confirmó que los rehenes israelíes retenidos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 deberían ser liberados el lunes o martes, y expresó que espera asistir a la ceremonia de firma en Egipto.

“Creo que va a ser algo grandioso. Los rehenes regresarán el lunes o martes. Probablemente estaré allí, y espero con muchas ganas el viaje. Tenemos previsto salir el domingo”, agregó desde el Despacho Oval.

200 soldados estadounidenses para “supervisar” la tregua





En el marco de la implementación del acuerdo, altos funcionarios estadounidenses informaron este jueves que Estados Unidos desplegará 200 soldados en Oriente Medio como parte de una fuerza conjunta encargada de supervisar el alto el fuego en Gaza.