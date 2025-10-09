Después de dos años de genocidio, Israel y Hamás acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza, con el objetivo de poner fin a la ofensiva israelí, que ha dejado decenas de miles de muertos, arrasado el territorio y desatado una grave crisis humanitaria. Así lo anunció este jueves por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo confirmaron luego tanto Israel como Hamás. El alto el fuego entrará en vigor en el terreno una vez que se formalice la firma, según fuentes citadas por la agencia de noticias Reuters.

Las negociaciones se basaron en el plan de 20 puntos propuesto por el presidente Trump a fines de septiembre. Qatar, Egipto, Estados Unidos y Türkiye serán garantes del pacto, informó The Jerusalem Post.

Hamás indicó que el acuerdo incluye la retirada de las tropas israelíes del enclave y un intercambio de prisioneros, dos de los principales puntos de negociación.

Un miembro de Hamás dijo a la agencia de noticias AFP que el grupo liberará a 20 rehenes israelíes vivos a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos. De ellos, 250 cumplen cadena perpetua y 1.700 fueron detenidos por Israel desde el inicio del genocidio, entre ellos mujeres y niños. El intercambio se realizará dentro de las 72 horas posteriores a la implementación del acuerdo, según una fuente cercana a las negociaciones.

“Hamás anuncia que se ha alcanzado un acuerdo que prevé el fin de la ofensiva contra Gaza, la retirada de los ocupantes, la entrada de ayuda humanitaria y un intercambio de prisioneros”, señaló el grupo en un comunicado difundido en Telegram.

“Agradecemos los esfuerzos de nuestros hermanos mediadores en Qatar, Egipto y Türkiye. También reconocemos los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidos a poner fin de manera definitiva a la ofensiva y lograr la retirada completa de las fuerzas ocupantes israelíes de la Franja de Gaza”, añadió el comunicado.

El grupo también pidió al presidente Trump y a los Estados garantes que aseguren el cumplimiento total del alto el fuego por parte de Israel.

“Rendimos homenaje a nuestro gran pueblo de Gaza, en Jerusalén y en Cisjordania (ocupada), y en toda nuestra patria y la diáspora, que ha demostrado un honor, valor y heroísmo sin precedentes al enfrentar los proyectos fascistas de ocupación que buscaban someterlos y despojarlos de sus derechos nacionales. Estos sacrificios y posiciones firmes han frustrado los planes de subyugación y desplazamiento de la ocupación israelí”, indicó en el comunicado.

“Afirmamos que los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano y que mantendremos nuestro compromiso: nunca abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta alcanzar la libertad, la independencia y la autodeterminación”, concluyó la declaración.

Israel se reúne con su Gabinete de Seguridad





Tras el anuncio, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, –quien había bloqueado múltiples intentos de tregua en los últimos dos años–, también confirmó la decisión y dijo que convocará al gobierno este mismo jueves para aprobar el acuerdo y traer de vuelta a los rehenes.

“Un gran día para Israel”, afirmó Netanyahu en un comunicado posterior al anuncio del presidente Trump. Calificó el acuerdo como un “éxito diplomático” y una “victoria moral” para su país, y elogió las acciones militares en Gaza que, según él, permitieron alcanzar este “punto de inflexión”.

Relacionado TRT Español - Israel ataca a todos los barcos de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza, en aguas internacionales

Trump celebra el acuerdo y anuncia viaje a Israel





Después de anunciar el pacto entre Hamás e Israel, el presidente Trump agradeció a Egipto, Qatar y Türkiye por su papel en la mediación.