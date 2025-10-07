A dos años del inicio de la ofensiva israelí que sigue sometiendo a la población palestina a una violencia constante, representantes de Hamás e Israel participaron este lunes en Egipto en una primera ronda de conversaciones indirectas orientadas a abrir el camino hacia un alto el fuego en Gaza. La cita diplomática, mediada por Egipto, Qatar y Estados Unidos, se desarrolló en un “ambiente positivo”, según informaron medios locales.

Las negociaciones tienen lugar en la ciudad turística de Sharm el-Sheij, a orillas del mar Rojo, informó la cadena estatal egipcia Al-Qahera News, confirmando que continuarían este martes. Estas se desarrollan en el marco del plan de 20 puntos propuesto por el presidente Donald Trump, que contempla “el cese inmediato de los ataques israelíes, la liberación de cautivos israelíes y prisioneros palestinos, una tregua, el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza”.

Por parte de los mediadores hubo cierto nivel de optimismo: fuentes citadas por medios egipcios indicaron que los encuentros fueron constructivos y permitieron establecer una hoja de ruta para la actual ronda de diálogo.

Del lado israelí, una delegación llegó este lunes para participar en las negociaciones. Sin embargo, según el Canal 13 israelí, lo hizo sin la presencia de altos funcionarios. El medio agregó que, según fuentes del gobierno israelí, de no lograr avances en los próximos días, será “improbable” que las conversaciones continúen.

Si el diálogo prospera, de acuerdo al plan de Trump, Hamás liberaría a 48 rehenes, incluidos los cadáveres de unos 28, mientras que Israel excarcelaría a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a unos 1.700 palestinos detenidos desde octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel entregaría los de 15 palestinos fallecidos en Gaza.

“Los mediadores de Egipto y Qatar están realizando grandes esfuerzos para establecer un mecanismo para la liberación de rehenes y prisioneros”, añadieron las fuentes.

Hamás, cuya delegación está encabezada por Khalil Al-Hayya, ha acordado liberar a todos los rehenes, pero no ha prometido entregar sus armas, un punto clave que sigue en discusión, al igual que las garantías sobre la retirada del ejército israelí. El grupo sostiene que ese tema debe “discutirse dentro de un marco nacional palestino integral, en el que Hamás esté incluido y contribuya con plena responsabilidad”.

De hecho, el grupo palestino indicó que las negociaciones se centrarían en la primera etapa de un alto el fuego, incluida la retirada parcial de las fuerzas israelíes, así como la liberación de los rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos detenidos en Israel.

Sin embargo, los representantes de Hamás advirtieron a los mediadores que la continuación de los bombardeos israelíes representa un obstáculo significativo para avanzar en el intercambio de rehenes y prisioneros, reportaron medios israelíes. Y no fueron los únicos: también desde EE.UU. lo han advertido reiteradamente en los últimos días.

Trump habla de “avances significativos”

Desde la Casa Blanca, Trump destacó el lunes por la noche que se había logrado “un gran progreso” hacia un acuerdo sobre Gaza. “Creo que las cosas van muy bien respecto al acuerdo de Gaza”, dijo, resaltando que Hamás había “actuado de manera muy correcta” y había aceptado “puntos importantes”.

El mandatario calificó su propuesta como “un acuerdo asombroso con el que todos están de acuerdo” y aseguró que todas las partes “trabajan para hacerlo realidad”. Trump agregó que también había conversado con otros líderes, entre ellos el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien “está presionando con fuerza por un acuerdo sobre Gaza”.

Agregó estar “bastante seguro” de que un acuerdo es posible. “Tengo líneas rojas. Si ciertas condiciones no se cumplen, no lo haremos”, dijo cuando se le preguntó si el desarme de Hamás era uno de esos requisitos.

“Pero creo que las cosas van muy bien, y que Hamás ha aceptado elementos muy importantes”, insistió. “Vamos a tener un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí”.

Asimismo, Trump también desmintió haber acusado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de mostrarse negativo respecto a las conversaciones, asegurando que el primer ministro israelí ha sido “muy positivo sobre el acuerdo”.

Participación estadounidense y visión de la Casa Blanca

En la misma línea, Washington confirmó que el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steven Whitkoff, y el asesor Jared Kushner viajaron a Egipto para participar en los esfuerzos diplomáticos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que la administración buscaba “actuar con rapidez” y que los equipos técnicos revisaban las listas de rehenes y prisioneros.