Nosotros, los palestinos tenemos una esperanza cautelosa. En Gaza, las familias describen una extraña mezcla de alivio y desasosiego: la alegría de saber que las bombas han cesado, el miedo de que todo vuelva a empezar en cualquier instante, y el duelo por lo que ya no está.

Para muchos, incluso la palabra “alto el fuego” suena ajena, casi olvidada, tras un año de bombardeos implacables. Y sin embargo, este momento —tan frágil como el cristal— encierra la posibilidad de transformarse en algo más duradero, si la arquitectura regional que comienza a erigirse en torno a él logra echar raíces.

El nuevo acuerdo de alto el fuego traza un plan por etapas: el cese de las hostilidades, la retirada gradual de las tropas israelíes y un intercambio recíproco de rehenes y prisioneros.

Hamás mantiene aún a 48 rehenes —entre ellos israelíes y ciudadanos extranjeros, así como los cuerpos de quienes han muerto—, mientras que Israel continúa deteniendo a casi 11.000 palestinos. Este profundo desequilibrio sigue siendo uno de los mayores obstáculos para alcanzar un acuerdo que perdure.

Pero la verdadera trascendencia no reside solo en los términos del pacto, sino en quiénes ocupan la mesa de negociación. A diferencia de treguas anteriores, esta se está moldeando y garantizando gracias a una coalición más amplia de actores regionales —Turquía, Egipto y Qatar—, con el respaldo diplomático de Arabia Saudí, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Ese carácter multilateral podría marcar la diferencia entre una simple pausa en el horror y el nacimiento, por fin, de un marco sostenible para la paz.

Oriente Medio toma la iniciativa

En los altos el fuego del pasado, la mediación solía girar en torno a Washington o limitarse a una gestión humanitaria de corto alcance. Esta vez, sin embargo, es Oriente Medio quien ha tomado el volante.

El papel de Türkiye ha sido especialmente significativo. Los diplomáticos de Ankara participaron directamente en las conversaciones celebradas en Sharm el-Sheij, y el presidente Erdoğan se ha comprometido públicamente a “supervisar de cerca” la aplicación del acuerdo. No es un gesto simbólico: Türkiye se ha posicionado como garante, con la voluntad política y la credibilidad regional necesarias para exigir el cumplimiento de los compromisos.

La influencia de Egipto sigue siendo indispensable. Controla el paso de Rafah —la principal salida de Gaza hacia Egipto—, actúa como interlocutor clave en materia de seguridad con Israel y cuenta con décadas de experiencia mediando en los complejos mecanismos de los altos el fuego.

Qatar, por su parte, continúa siendo el puente esencial con Hamás: mantiene abiertos los canales políticos, aporta financiación humanitaria y ofrece la pericia técnica necesaria para que el acuerdo se materialice sobre el terreno. Juntos, estos tres países conforman una columna vertebral regional capaz de traducir los términos escritos en una aplicación tangible.

Pero el círculo diplomático se amplía. Arabia Saudí ha sido clara al vincular el alto el fuego con la necesidad de un horizonte político creíble —en concreto, el reconocimiento de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, una demanda histórica del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU—.

Los Emiratos Árabes Unidos han manifestado su disposición a apoyar la reconstrucción mediante corredores marítimos y proyectos de infraestructura dentro de Gaza. Jordania, por su parte, se ha comprometido a intensificar la entrega de ayuda humanitaria en cuanto se alivien las restricciones de acceso, aprovechando su experiencia logística en operaciones de socorro anteriores.

Este compromiso colectivo dibuja una nueva geometría política, en la que la región ya no solo responde a los marcos occidentales, sino que empieza a diseñar los suyos propios.

Condiciones críticas



