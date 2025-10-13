La ciudad de Sharm El Sheij, a orillas del Mar Rojo, se convirtió hoy en el epicentro de un acontecimiento diplomático sin precedentes: la Cumbre de Paz sobre Gaza, copresidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi. El encuentro oficializa un alto el fuego y marca el fin de la brutal ofensiva israelí de dos años contra Gaza. La cumbre reúne a jefes de Estado y altos funcionarios de más de 20 países.

Llegan líderes mundiales a la cumbre





Entre los líderes que ya han llegado a la cumbre se encuentra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien fue recibido por Al-Sisi acompañado por su ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el jefe de la inteligencia turca (MIT), Ibrahim Kalin; el jefe de Comunicaciones, Burhanettin Duran; y el asesor principal de Política Exterior y Seguridad, Akif Cagatay Kilic.

También han arribado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el emir de Qatar, Sheij Tamim bin Hamad Al-Thani; el rey de Jordania, Abdullah II; el rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa; y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Entre otros participantes destacan el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente indonesio, Prabowo Subianto; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro paquistaní, Mohammad Shehbaz Sharif; y el ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan. Figuras internacionales como el ex primer ministro británico Tony Blair, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, también se suman a la cita.

Sin embargo, Irán confirmó que ni su presidente, Masoud Pezeshkian, ni su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, participarán en la cumbre pese a la invitación de Egipto, según informó la agencia estatal IRNA. Araghchi aclaró que, aunque Teherán apoya cualquier iniciativa “para poner fin al genocidio de Israel en Gaza” y defender el derecho de los palestinos a la autodeterminación, no podía participar debido a la política de Estados Unidos hacia Irán y por su no reconocimiento a Israel.