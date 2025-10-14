En la cumbre internacional por la paz en Gaza celebrada este lunes, los líderes de Egipto, Qatar, Türkiye y Estados Unidos firmaron una declaración destinada a consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamás, con el objetivo de poner fin a dos años de genocidio y establecer bases para una paz duradera en el enclave. El encuentro histórico, realizado en Sharm El Sheij, Egipto, reunió a decenas de líderes mundiales y captó la atención internacional.

El objetivo de la cumbre fue abordar los próximos pasos del plan de paz, centrados en la futura gobernanza de Gaza, la seguridad y la asistencia humanitaria. Participaron representantes de alrededor de 30 países, entre ellos España, Francia, Alemania, Reino Unido, Arabia Saudí, Jordania, India, Pakistán y Paraguay.

¿Qué dice la declaración?





La cumbre concluyó con la firma de la denominada “Declaración Trump para una Paz y Prosperidad Duradera” , rubricada con puño y letra del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; el de EE.UU., Donald Trump; el de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani.

En el documento se subraya que "tanto palestinos como israelíes puedan prosperar con sus derechos humanos fundamentales protegidos, su seguridad garantizada y su dignidad respetada", y se destaca la necesidad de "desmantelar el extremismo y la radicalización en todas sus formas" y de "respetar la herencia religiosa de la región". Además, el pacto promueve la cooperación y la resolución de conflictos mediante "negociación y diálogo en lugar de fuerza o conflictos prolongados".

“Buscamos tolerancia, dignidad e igualdad de oportunidades para todos. Perseguimos una visión integral de paz, seguridad y prosperidad colectiva, basada en el respeto mutuo y un sentido de destino compartido”, señala el acuerdo. Y agrega: “En este espíritu, celebramos los avances logrados en el establecimiento de acuerdos de paz integrales y duraderos en Gaza, así como la relación amistosa y mutuamente beneficiosa entre Israel y sus vecinos regionales”.

Los líderes expresaron su compromiso de trabajar juntos, estableciendo bases institucionales que permitan a las futuras generaciones prosperar juntas en paz. “Nos comprometemos con un futuro de paz duradera”, añadieron.

El acuerdo se alcanzó mientras en Gaza se avanzaba en pasos clave de la primera fase del alto el fuego. La tregua entró en vigencia el viernes, cuando Israel detuvo sus ataques en Gaza y comenzó a permitir el ingreso de ayuda humanitaria al enclave, y este lunes se realizó el intercambio de 20 rehenes israelíes y casi 2.000 prisioneros palestinos.

No obstante, ni Israel ni Hamás participaron en la firma de la declaración de este lunes. Tampoco participó Irán, cuyo gobierno explicó que no iba a interactuar con "contrapartes que han atacado al pueblo iraní y continúan amenazándonos y sancionándonos".