GENOCIDIO EN GAZA
Israel mata a 11 miembros de una misma familia en Ciudad de Gaza
La Defensa Civil Palestina señaló que entre las víctimas se encuentran siete niños y dos mujeres, que fueron atacados sin previo aviso tras cruzar la llamada “línea amarilla”.
Israel mata a 11 miembros de una misma familia en un ataque en el este de Gaza / Reuters
18 de octubre de 2025

La Defensa Civil Palestina denunció que un ataque aéreo israelí acabó con la vida de once miembros de una misma familia, tras impactar sin previo aviso contra su vehículo en el barrio oriental de Al-Zeitoun, en la Ciudad de Gaza.

Según explicó el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Basal, el vehículo transportaba a once integrantes de la familia Shaaban, entre ellos siete niños y dos mujeres, y fue alcanzado poco después de cruzar la llamada “línea amarilla”.

Basal aseguró que el ataque se produjo sin ninguna advertencia previa. “Era posible advertirles o actuar de otra manera que no condujera a la muerte”, afirmó. “Pero lo ocurrido confirma que la ocupación sigue sedienta de sangre y decidida a cometer crímenes contra civiles inocentes”, añadió con dureza.

La denominada “línea amarilla” es, en efecto, una demarcación no oficial que separa las zonas donde están desplegadas las fuerzas israelíes de aquellas en las que se permite el movimiento de palestinos dentro de Gaza.

Por su parte, el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel —mediado por actores regionales e internacionales y puesto en marcha el pasado 10 de octubre— contempla la retirada parcial de tropas israelíes de varias zonas del enclave hacia nuevas posiciones dentro de la franja, conocidas precisamente como la “línea amarilla”.

Sin embargo, pese a la vigencia de la tregua, Hamás denunció que Israel cometió una “nueva masacre” al atacar a la familia Shaaban cuando intentaban revisar su vivienda en Al-Zeitoun.

En un comunicado, el grupo de resistencia palestino subrayó que “la masacre que segó la vida de once mártires en Al-Zeitoun pone de manifiesto la intención deliberada de la ocupación de atacar a civiles”.

Asimismo, Hamás añadió que las acciones de Israel demuestran que el ejército israelí sigue empeñado en violar el alto el fuego y en perseguir a civiles dondequiera que estén, calificando el ataque como una “flagrante violación” de la tregua.

FUENTE:TRT Español y agencias
