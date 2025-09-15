El genocidio israelí sobre Gaza se ha convertido en un asunto de política nacional en España, debido al boicot al equipo ciclista Israel Premier Tech en la competencia deportiva La Vuelta. Pero ha de quedar claro que las protestas –desde las primeras jornadas en Barcelona y Bilbao hasta la cancelación de la última etapa en Madrid– no eran contra el evento deportivo ni contra el país anfitrión, sino contra la participación del equipo israelí.

Este es un matiz importante que parecen haber olvidado políticos de la oposición, como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el alcalde de esta ciudad, José Luis Martínez-Almeida, quienes se pronunciaron de forma vehemente contra las protestas. Ambos han acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de apoyar al terrorism o y a la violencia por manifestar su apoyo al boicot .

El boicot, vale la pena mencionarlo otra vez, no ha sido contra La Vuelta, ni contra el deporte ni contra España: el boicot ha sido contra un equipo deportivo que representa a un Estado que está cometiendo un genocidio en Gaza.

La Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio (AIAG), un organismo de 500 académicos, ha declarado que las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición de genocidio establecida por la ONU. Esta es la razón por la que la Corte Internacional de Justicia aceptó a juicio la acusación contra Israel y por la que numerosas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, lo llaman genocidio. Incluso organizaciones israelíes de derechos humanos lo han llamado “nuestro genocidio”.

El genocidio no se puede negar, así como no se pueden negar las más de 600.000 muertes directas e indirectas causadas por Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Como esto no se puede negar —y hacerlo podría suponer un gran riesgo— los políticos de la oposición en España, así como comentaristas afines nacionales e internacionales, quieren cambiar el foco y pretenden que las protestas han sido contra La Vuelta y contra España.

Acusan al gobierno de promover altercados y violencia, y de ensuciar la imagen de España y su deporte, al haber permitido y alentado estas manifestaciones. Según Alberto Núñez Feijóo, presidente del principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), la administración de Sánchez hace esto para distraer de la situación interna del país. Ignoran que ellos mismos están intentando sacar rédito político de la situación mediante su oposición a las protestas, y al gobierno y presentándose como defensores del deporte y de España.

Pero, una vez más, las protestas no eran ni contra el deporte ni contra España. Las protestas han ocurrido por dejar participar al equipo ciclista israelí en una competición deportiva, puesto que esto ayuda a lavar la cara de un Estado que está cometiendo un genocidio. El equipo ciclista israelí es propiedad de Sylvan Adams, multimillonario aliado de Netanyahu.

La organización de La Vuelta, así como los políticos que han apoyado la participación y los comentaristas afines, se escudan en que una competencia deportiva no debería estar mediada por la política, y en que los equipos los conforman deportistas que no están directamente involucrados en el conflicto. Pero olvidan que estos deportistas pertenecen y representan a un Estado que está cometiendo un genocidio. El permitir su participación es una forma de normalizar este crimen en los eventos internacionales —ya sean de ciclismo, fútbol o música—.