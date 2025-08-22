Los intentos por empezar las conversaciones entre Ucrania y Rusia bajo la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentan crecientes obstáculos. Tras reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y luego con el ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Trump generó especulaciones sobre un posible encuentro directo entre los líderes de Moscú y Kiev. Sin embargo, aunque al principio ambos se mostraron dispuestos, el impulso parece diluirse.

Este jueves, Zelenskyy acusó a Moscú de evitar tal reunión. "Rusia no quiere terminar la guerra", señaló, afirmando que el Kremlin buscaba ganar tiempo mientras avanzaba con nuevas operaciones militares.

El mandatario ucraniano dijo que Rusia lanzó decenas de misiles balísticos y drones en todo el país, muchos contra Odesa y otras regiones del oeste. Y advirtió que habrá una respuesta.

"Los rusos llevaron a cabo este ataque como si nada hubiera cambiado, como si no existieran esfuerzos globales para detener esta guerra", dijo Zelenskyy. "Esto requiere una respuesta. Aún no hay señales de Moscú de que realmente tenga intención de entablar negociaciones sustantivas y poner fin a la guerra", señaló.

En contraste, el día anterior el presidente ucraniano había señalado que la reunión con Putin podría tener lugar en las próximas semanas, pero solo después de que las potencias occidentales definan garantías de seguridad para su país.

"Queremos entender cómo queda la arquitectura de las garantías de seguridad, dentro de siete a diez días", dijo Zelenskyy el miércoles en declaraciones a varios medios, entre ellos la agencia de noticias AFP, embargadas hasta este jueves. Una vez que esas garantías estén claras, había dicho, "deberíamos tener una reunión bilateral (con Putin) en una o dos semanas", como desea el presidente Trump, quien podría unirse en formato trilateral.

Relacionado TRT Global - ¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones

Rusia respondió que Ucrania estaba exigiendo garantías de seguridad "completamente incompatibles" con sus condiciones. El Kremlin criticó además lo que consideró la insistencia de Kiev en compromisos de defensa respaldados por Occidente, calificándolos como un obstáculo para cualquier acuerdo.

El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, afirmó el jueves que Putin está dispuesto a reunirse con Zelenskyy, pero aclaró que primero deben resolverse todos los temas pendientes.

"Nuestro presidente ha repetido en varias ocasiones que está listo para reunirse, incluso con el señor Zelenskyy", señaló. Pero agregó un matiz: "Con la condición de que todos los temas que deban tratarse al más alto nivel estén bien preparados y que expertos y ministros elaboren las recomendaciones adecuadas.

"Y, por supuesto, con el entendimiento de que, cuando llegue el momento de firmar futuros acuerdos, se resuelva el tema de la legitimidad de la persona que los firme en nombre de Ucrania", señaló Lavrov.