EUROPA
5 min de lectura
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
El presidente de EE.UU., Trump, afirmó que podría celebrarse una reunión entre sus homólogos de Rusia, Putin, y Ucrania, Zelenskyy. “Quiero ver qué sucede. Están organizándola y veremos qué ocurre”, dijo. Así están las condiciones.
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
“Tuve reuniones muy exitosas con Putin y Zelenskyy, y pensé que sería mejor que se vieran sin mí, para ver qué sucede”, dijo Trump. / TRT World
20 de agosto de 2025

“Tuve reuniones muy exitosas con Putin y Zelenskyy, y pensé que sería mejor que se vieran sin mí, para ver qué sucede”, explicó. Añadió que, si fuera necesario, entonces sí estaría dispuesto a participar en una cumbre trilateral.

“Tienen una relación difícil, muy mala, muy mala. Y ahora veremos cómo les va y, si es necesario —y probablemente lo será—, asistiré a una reunión trilateral y probablemente podré terminar el conflicto. Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están organizándola y vamos a ver qué ocurre”, añadió el mandatario estadounidense.

En ese sentido, indicó que, tras sus reuniones en la Casa Blanca con Zelenskyy y líderes europeos, llamó a Putin y acordaron iniciar los preparativos para un encuentro bilateral —en un lugar aún por definir— entre los presidentes de Rusia y Ucrania.

Rusia pide una organización “minuciosa” de la reunión

El lunes, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov declaró que tanto Trump como Putin “se mostraron a favor de continuar las negociaciones directas” entre las delegaciones rusa y ucraniana. Por lo que abordaron la posibilidad de “elevar el nivel” de esas conversaciones.

Al otro día, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, se refirió también a la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelenskyy, asegurando que un encuentro como ese debería prepararse "minuciosamente".

Durante una entrevista con el canal Rossiya-24, replicada por la agencia estatal TASS, Lavrov afirmó este lunes que Moscú no descarta “ningún formato de trabajo: ni bilateral, ni trilateral”, y que lo importante es que se realicen pasos graduales, empezando por el nivel técnico. “Siempre apoyaremos este enfoque serio”, señaló.

Añadió que es importante que cualquier formato se utilice no para generar revuelo mediático sino para sino para la preparación gradual de esa posible cumbre. Lavrov planteó que, entre las principales condiciones de Rusia, está una planificación “muy cuidadosa”. 

Según dos fuentes familiarizadas con la conversación telefónica entre Trump y Putin, el líder ruso sugirió celebrar tal cumbre en Moscú. Una de ellas relató a la agencia de noticias AFP que Zelenskyy respondió con un “no” a esa propuesta.

RelacionadoTRT Global - ¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave

Zelenskyy está “listo” para reunión con Putin

Tras su reunión con el presidente de Estados Unidos y con líderes europeos en la Casa Blanca este lunes —que Zelenskyy calificó como “la mejor entre ambos”—, el mandatario ucraniano afirmó que está dispuesto a celebrar una reunión bilateral con Putin para negociar el fin de la guerra, antes de una cumbre trilateral que podría incluir a Trump y a otros jefes de Estado europeos.

“Como dije, estamos listos para cualquier formato a nivel de liderazgo, porque solo en ese nivel podemos resolver todas estas cuestiones complejas y dolorosas”, declaró Zelenskyy a periodistas en Washington, según la agencia ucraniana RBC-Ucrania.

“Por lo tanto, confirmé, y todos los líderes europeos me respaldaron, que estamos listos para una reunión bilateral con Putin, y después de eso, espero una reunión trilateral”, agregó.

Disposición de Rusia para negociar: enviado de EE.UU.

El enviado de EE.UU., Steve Witkoff, explicó que las conversaciones en Anchorage se centraron en lograr un acuerdo de paz a largo plazo, más que en un simple alto el fuego, y también destacó la disposición de Rusia a negociar.

“Nos quedamos allí bastante tiempo porque realmente avanzamos en cómo podríamos llegar a un acuerdo de paz. Un alto el fuego es muy fácil de romper porque no incluye todos los elementos necesarios”, señaló.

Recomendados

“El presidente comenzó a percibir en esa reunión en Alaska que ya teníamos muchos de los elementos previos acordados para un tratado de paz, así que por qué no perseguir un acuerdo completo”, añadió.

De hecho, aseguró que funcionarios rusos hicieron “concesiones casi de inmediato” durante la reunión de alto nivel entre Trump y Putin celebrada la semana pasada en Alaska.

“Hubo concesiones casi inmediatamente por parte de los rusos en la primera reunión en Alaska, y parte de lograr esas concesiones fue saber si los rusos estaban preparados para ser más flexibles”, declaró a Fox News, sin dar detalles.

RelacionadoTRT Global - Erdogan y Rutte, jefe de la OTAN, hablan sobre esfuerzos de paz Rusia-Ucrania y seguridad regional

Garantías de seguridad: la clave para un acuerdo

Entre los principales puntos de desacuerdo se encuentran posibles intercambios de territorio y garantías de seguridad. Además, Kiev y los líderes europeos afirman que cualquier acuerdo debe empezar con un alto el fuego, mientras que Estados Unidos y Rusia abogan por un acuerdo de paz completo.

Mientras tanto, la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos puede ayudar en la coordinación de garantías de seguridad para Ucrania y que el presidente Trump ha ordenado a su equipo de seguridad nacional trabajar con Europa.

“El presidente ha declarado de forma clara que no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno en Ucrania, pero ciertamente podemos ayudar en la coordinación y proporcionar otros medios de garantías de seguridad para nuestros aliados europeos”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este martes.

Además, el general estadounidense Dan Caine mantendrá conversaciones en Washington con líderes militares europeos sobre “las mejores opciones para un posible acuerdo de paz”, según informó un funcionario de Defensa a AFP.

¿Del Premio Nobel al cielo?

Trump ha vinculado previamente su intento de poner fin a la guerra en Ucrania con su deseo de ganar el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, sus declaraciones más recientes sugieren otra motivación

El presidente de EE.UU. ha dicho que lograr un acuerdo de paz en Ucrania podría mejorar sus posibilidades de llegar al cielo, bromeando que sus probabilidades de entrar en la otra vida son actualmente bajas.

“Quiero intentar llegar al cielo si es posible”, dijo Trump en el programa “Fox & Friends”.

“Escuché que no me va muy bien —dicen que estoy muy abajo en la lista—. ¡Pero si puedo llegar al cielo, esta será una de las razones!”.

RelacionadoTRT Global - ¿Qué viene ahora para Ucrania? Trump y Putin dejan al mundo cuestionándose tras cumbre en Alaska

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Por Murat Sofuoglu
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Por Luqman Nieto
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa
Trump descarta que Crimea y el ingreso de Ucrania en OTAN estén sobre la mesa en acuerdo con Rusia