“Tuve reuniones muy exitosas con Putin y Zelenskyy, y pensé que sería mejor que se vieran sin mí, para ver qué sucede”, explicó. Añadió que, si fuera necesario, entonces sí estaría dispuesto a participar en una cumbre trilateral.

“Tienen una relación difícil, muy mala, muy mala. Y ahora veremos cómo les va y, si es necesario —y probablemente lo será—, asistiré a una reunión trilateral y probablemente podré terminar el conflicto. Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están organizándola y vamos a ver qué ocurre”, añadió el mandatario estadounidense.

En ese sentido, indicó que, tras sus reuniones en la Casa Blanca con Zelenskyy y líderes europeos, llamó a Putin y acordaron iniciar los preparativos para un encuentro bilateral —en un lugar aún por definir— entre los presidentes de Rusia y Ucrania.

Rusia pide una organización “minuciosa” de la reunión





El lunes, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov declaró que tanto Trump como Putin “se mostraron a favor de continuar las negociaciones directas” entre las delegaciones rusa y ucraniana. Por lo que abordaron la posibilidad de “elevar el nivel” de esas conversaciones.

Al otro día, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, se refirió también a la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelenskyy, asegurando que un encuentro como ese debería prepararse "minuciosamente".

Durante una entrevista con el canal Rossiya-24, replicada por la agencia estatal TASS, Lavrov afirmó este lunes que Moscú no descarta “ningún formato de trabajo: ni bilateral, ni trilateral”, y que lo importante es que se realicen pasos graduales, empezando por el nivel técnico. “Siempre apoyaremos este enfoque serio”, señaló.

Añadió que es importante que cualquier formato se utilice no para generar revuelo mediático sino para sino para la preparación gradual de esa posible cumbre. Lavrov planteó que, entre las principales condiciones de Rusia, está una planificación “muy cuidadosa”.

Según dos fuentes familiarizadas con la conversación telefónica entre Trump y Putin, el líder ruso sugirió celebrar tal cumbre en Moscú. Una de ellas relató a la agencia de noticias AFP que Zelenskyy respondió con un “no” a esa propuesta.

Zelenskyy está “listo” para reunión con Putin





Tras su reunión con el presidente de Estados Unidos y con líderes europeos en la Casa Blanca este lunes —que Zelenskyy calificó como “la mejor entre ambos”—, el mandatario ucraniano afirmó que está dispuesto a celebrar una reunión bilateral con Putin para negociar el fin de la guerra, antes de una cumbre trilateral que podría incluir a Trump y a otros jefes de Estado europeos.

“Como dije, estamos listos para cualquier formato a nivel de liderazgo, porque solo en ese nivel podemos resolver todas estas cuestiones complejas y dolorosas”, declaró Zelenskyy a periodistas en Washington, según la agencia ucraniana RBC-Ucrania.

“Por lo tanto, confirmé, y todos los líderes europeos me respaldaron, que estamos listos para una reunión bilateral con Putin, y después de eso, espero una reunión trilateral”, agregó.

Disposición de Rusia para negociar: enviado de EE.UU.





El enviado de EE.UU., Steve Witkoff, explicó que las conversaciones en Anchorage se centraron en lograr un acuerdo de paz a largo plazo, más que en un simple alto el fuego, y también destacó la disposición de Rusia a negociar.

“Nos quedamos allí bastante tiempo porque realmente avanzamos en cómo podríamos llegar a un acuerdo de paz. Un alto el fuego es muy fácil de romper porque no incluye todos los elementos necesarios”, señaló.