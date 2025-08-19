“La única verdad incuestionable de una guerra son las víctimas civiles”, comenta el fotoperiodista español Gervasio Sánchez, mientras reflexiona sobre las historias que documentó y que aún lleva grabadas en su memoria.

Bosnia y Herzegovina, Nicaragua, Camboya, Afganistán: en más de 40 años de trabajo, Gervasio Sánchez, reportero de guerra, ha retratado algunos de los conflictos más crueles del mundo. Se propuso mirarlos desde el lugar que más duele, el de las víctimas civiles.

Cada 19 de agosto se conmemora el Día de la Fotografía, esa que trasciende lo estético para convertirse también en herramienta de memoria. Imágenes que nos interpelan y que nos hacen cuestionar. Esa es la esencia de “Vidas minadas”, el proyecto que Sánchez, de 65 años, realiza desde hace tres décadas. En él documenta las consecuencias de las minas antipersonas sobre las poblaciones civiles.

Desde Sarajevo, una ciudad en Bosnia marcada por la violencia y el asedio, Sánchez compartió con TRT Español su mirada de la guerra.

¿Cómo vives esas historias que, mediante la fotografía, llegaste a conocer de primera mano?

El ser humano está emparentado con la violencia desde tiempos inmemoriales. He conocido muy pocas personas que prefieran morir antes que matar en una guerra. La inmensa mayoría de gente con la que yo me he cruzado en más de 40 años de experiencia prefieren matar para seguir viviendo. Y para ello pueden matar a alguien que no conocen, así como al vecino, o a sus propios padres si se les ordena.

Yo conocí historias de niños soldados cuya primera misión fue matar a sus padres. Décadas después, cuando ya eran adultos, si les preguntabas ‘¿Por qué no te negaste a matar a tus padres?’, te decían claramente ‘Porque si me hubiera negado, me hubieran matado a mí y a mis padres’. ‘¿Y por qué sabías que te iban a matar a ti y a tu padre?’, le vuelves a preguntar. ‘Porque al compañero que se negó a matar a sus padres, minutos antes, yo le pegué un tiro a él y a sus padres. El siguiente era yo. Y quería seguir viviendo’. Entonces, la gente, por no morir, mata. Eso es consustancial al ser humano.

Viendo tu perspectiva periodística, tras tantos años de carrera y habiendo cubierto numerosos conflictos armados, si tuviéramos que buscar algo que nos dé una chispa de esperanza, ¿qué sería?

Cuando ves matar y ves cómo se comporta el ser humano, empiezas a desconfiar. Pero cuando ves al ser humano que sobrevive y que se levanta del suelo mutilado, y que intenta formar una familia, niños que estudian, que llegan a la universidad… Eso es lo que me llena, no de esperanza –porque me repatea mucho esa palabra–, pero sí de confianza en que algún día las cosas pueden cambiar.

Y es que la única verdad incuestionable de una guerra son las víctimas civiles. Por eso, yo trabajo con personas que quedaron mutilados por culpa de minas, familiares de desaparecidos, niños soldados en proceso de rehabilitación, niñas soldados que han sido violadas y destrozadas.

Al fin y al cabo, hay que sujetarse a algo por lo que valga la pena seguir trabajando, ¿no? A través del proyecto de fotografía “Vidas minadas” trabajo desde hace 30 años con personas que quedaron mutiladas. Son personas que respeto, que trato con el respeto que se merecen, y que me dan alegrías porque sus vidas, aunque poco, van mejorando. Mejora su autosuficiencia, su espíritu de lucha, su capacidad impresionante para defenderse del dolor que han sufrido y de la violencia que han sufrido. Cuánto más cerca estoy de las víctimas civiles, más cerca estoy de la verdad. Y es lo que me permite seguir teniendo una mínima confianza en el ser humano.

“Bosnia es uno de mis recuerdos más brutales”





Entre 1995 y 1998, mientras cubría la guerra en Bosnia, que se cobró la vida de 100.000 personas, Sánchez fue testigo de innumerables atrocidades: conoció niños que luego perderían la vida y familiares que aún hoy buscan a sus seres queridos desaparecidos. Además, tomó una imagen de la entonces biblioteca de Sarajevo, destruida por las bombas, que terminaría convirtiéndose en un símbolo de la guerra. Este julio, con motivo del aniversario número 30 del genocidio de Srebrenica , regresó al lugar de aquella foto, hoy reconstruido y convertido en el Ayuntamiento.

¿Qué sentiste al volver a Sarajevo, 30 años después de haber tomado aquella foto en la biblioteca destruida?