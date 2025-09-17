Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió terminar la guerra de Ucrania en un plazo de 24 horas tras asumir el cargo, aumentó las esperanzas de una solución rápida al conflicto prolongado.

Sin embargo, muchos meses después, la guerra parece haber tomado un giro potencialmente peligroso, con drones rusos que al parecer violaron el espacio aéreo de Polonia y Rumania, y las acusaciones contra Moscú de provocar a miembros de la OTAN.

Varios altos funcionarios de seguridad y expertos han advertido sobre la gravedad de un escenario en el que la alianza, liderada por Estados Unidos, y Rusia sean arrastradas a un conflicto más amplio en Europa del Este, una región estratégica que fue campo de batalla por la hegemonía entre Moscú y Washington durante la Guerra Fría.

Si bien Trump sugirió inicialmente que el sobrevuelo de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia “podría haber sido un error”, otros –como el ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski– no aceptaron ese argumento. “Llega a ser creíble que uno o dos (drones) se desvíen del objetivo, pero ¿19 errores en una sola noche, durante siete horas? Lo siento, no lo creo”, sostuvo Sikorski.

Ahora, más de tres años y medio después de la incursión militar de Rusia en Ucrania, los drones desempeñan un papel clave en la guerra: ambos países los utilizan para atacar profundamente el territorio del otro.

La semana pasada, los drones rusos parecieron cruzar una línea roja.

Alistair Edgar, politólogo y académico de la Universidad Wilfrid Laurier en Waterloo, explicó al TRT World que los drones rusos enviados a Polonia no fueron “accidentales”.

“Aunque no estaban destinados a ataques, Rusia está provocando y también poniendo la respuesta de la OTAN, además de vigilar las capas de defensa que podrían utilizarse”, señaló Edgar, quien anteriormente trabajó en el Consejo Académico del Sistema de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

Ante la avalancha de críticas, Rusia culpó a Ucrania por los drones sobre Rumania, acusando a Kiev de organizar operaciones de bandera falsa para desacreditar al Kremlin.

Sergei Markov, destacado académico ruso y exasesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, recurre a los propios argumentos de Occidente para cuestionar la narrativa sobre los drones.

“Si Rusia está fracasando en la guerra de Ucrania con muchísimas bajas, como afirman los medios occidentales, ¿por qué querría extender la guerra a otras partes de Europa?”, planteó Markov a TRT World, agregando que a Moscú no le interesa provocar a los países de la OTAN.





Relacionado TRT Español - Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov

Tensiones en aumento





Durante mucho tiempo, Rusia ha considerado que la ambición de Ucrania de unirse a la OTAN representa una amenaza de seguridad, pues teme que esa adhesión acerque a las fuerzas de la alianza directamente a sus fronteras.

Ahora que las esperanzas de Kiev de ingresar a la OTAN están en suspenso por la guerra, Rusia sostiene que Ucrania intenta crear una situación que arrastre a la alianza al conflicto.

Para reforzar este argumento, Markov asegura que los drones rusos que aparecieron en territorio polaco fueron enviados por las propias autoridades ucranianas en una operación de bandera falsa con drones capturados.





“Ucrania está provocando a Polonia y a otros países de la OTAN para luchar contra Rusia, generando un clima político en el que pueda recibir armas más sofisticadas de los países occidentales”, afirmó Markov.

Markov también acusa al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de conspirar contra Rusia y sostiene que Polonia también participa en esa conspiración.

“¿Por qué ninguno de estos drones tiene explosivos?”, se pregunta, cuestionando la idea de que estos vehículos no tripulados fueran maniobras ofensivas.

Polonia, con una larga historia de agravios contra Rusia, no duda de las intenciones de Moscú.

Según el Ministerio de Exteriores polaco, entre tres y cuatro de los 19 drones rusos fueron derribados, lo que algunos analistas interpretan como una señal de la falta de preparación entre las fuerzas de defensa de ese país.