En septiembre del año pasado, durante la semana de alto nivel de la 79.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, entrevisté a Stéphane Dujarric , portavoz del secretario General de la ONU, mientras caminábamos por el Jardín de las Rosas de la sede de la ONU en Nueva York.

Dentro del edificio de la ONU, se pronunciaban discursos sobre la paz, el multilateralismo y la responsabilidad compartida. Afuera, el ambiente era muy diferente: a pocas calles, los manifestantes se alineaban en las aceras, el tráfico estaba paralizado por las caravanas y había un cinismo palpable en el ambiente.

Ese día lo había dedicado a hablar con neoyorquinos, diplomáticos, trabajadores humanitarios y observadores, quienes expresaron el mismo sentimiento: una pérdida de fe en las Naciones Unidas. Con los conflictos en curso en Gaza, Sudán y Ucrania, las personas que entrevisté cuestionaban si la ONU seguía siendo relevante.

Así que, mientras Dujarric y yo caminábamos, le pregunté con insistencia: "¿Crees que la gente espera más de las Naciones Unidas de lo que realmente puede hacer?".

Así me respondió: "Algo importante —y eso es, en cierto modo, responsabilidad tuya y de los medios— es explicar qué es la ONU, ¿verdad? El secretario general de la ONU no es una persona omnipotente y poderosa que comienza y termina conflictos, ¿correcto? En las cuestiones políticas y de seguridad, que en realidad dirige el Consejo de Seguridad, son los Estados miembros los que se encargan de ello. Y esos poderosos Estados miembros están en un punto muerto".

Esa conversación me quedó grabada en la mente. En aquel momento, tomé sus palabras como un desafío. Durante el último año, en mis reportajes y análisis, he intentado hacer lo que me pidió: explicarle al público que la ONU es un foro de 193 Estados miembros, no un gobierno mundial con poderes ilimitados. Le he recordado a la gente que sus éxitos y fracasos reflejan, en última instancia, la disposición —o falta de disposición— de las naciones para actuar.

Y, sin embargo, un año después, no puedo evitar la sensación de que incluso estas explicaciones se quedan cortas. La confianza del público en la ONU es ahora más baja que nunca, y ningún contexto puede cambiar la realidad: las personas están profundamente desilusionadas.

Un momento crudo de desconfianza





Presencié esa desilusión de cerca justo antes de la semana de alto nivel de la 79.º Asamblea General de la ONU. Un día antes de que los líderes mundiales se reunieran en Nueva York, moderé un foro abierto con dos expresidentes de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa y Vuk Jeremic.

El debate estaba repleto de estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, deseosos de participar y hacer preguntas. Durante la transmisión en vivo, hice algo espontáneo. "Si tienen fe en las Naciones Unidas", pedí, "levanten la mano".

Ni una sola mano se levantó. María Fernanda Espinosa hizo una mueca y dijo en voz baja: "¡Ay!".

Creo que ese momento único captó una verdad que los expertos han repetido en campos de refugiados, zonas de guerra y círculos diplomáticos por igual: una creciente generación simplemente ya no cree en la ONU.

Ahora bien, este sentimiento no se limita únicamente a un grupo de estudiantes. Los datos de una encuesta global muestran un panorama similar. Según un análisis reciente del Observatorio Global, la confianza en la ONU disminuyó en 23 de los 27 países analizados entre 2021 y 2024.

El Barómetro de Confianza de Edelman muestra que, si bien la mayoría –el 58 % de las personas en todo el mundo– todavía dice confiar en la ONU, esa cifra ha disminuido constantemente en los últimos años.

La más reciente encuesta del Pew Research Center, publicada justo antes del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, revela un mundo aún dividido en su visión de la ONU. Seis de cada diez adultos en 25 países (61%) tienen una opinión favorable de la organización, mientras que casi un tercio (32%) la ve desfavorablemente.

El apoyo sigue siendo sólido en países como Canadá, Alemania, Indonesia, Corea del Sur, Nigeria y Kenia, pero el escepticismo persiste en regiones como Oriente Medio, Europa del Este y América Latina, donde muchos cuestionan la capacidad de las Naciones Unidas para abordar eficazmente las crisis actuales.

Paradójicamente, a pesar de estas frustraciones, se sigue confiando más en la ONU que en muchos gobiernos nacionales y organizaciones regionales, lo que indica que, si bien la gente puede estar enfadada, no ha abandonado por completo la institución… al menos no todavía.

La brecha de expectativas





Aquí está la paradoja: la ONU se fundó para "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra".

Pero también se construyó sobre una estructura que otorga a sus miembros más poderosos —los cinco países permanentes del Consejo de Seguridad— la capacidad de vetar decisiones.