Aunque el presidente estadounidense Donald Trump suele dar giros repentinos —ya sea en materia de aranceles, alianzas políticas o en la ofensiva israelí contra Gaza—, sus bruscos cambios de postura sobre Ucrania destacan por su frecuencia y por lo que está en juego.

Tras su discurso improvisado en la Asamblea General de la ONU, en el que arremetió contra países como Reino Unido o China en asuntos que iban desde las políticas energéticas verdes hasta la migración y la contaminación, Trump volvió al tema de la guerra en Ucrania, un conflicto que describe como el más difícil de resolver.

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y GANAR de vuelta toda Ucrania en su forma original”, escribió Trump en la red social Truth Social, añadiendo que Kiev incluso podría recuperar sus territorios, incluida la península de Crimea, “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa y, en particular, de la OTAN”.

Esto marcó un giro dramático respecto a su reunión de mediados de agosto con el líder ruso Vladimir Putin en Alaska, que calificó de “muy profunda” y “productiva”. En ese momento, Trump había sugerido que Ucrania podría tener que ceder parte de su territorio para lograr la paz.

Mientras la cumbre entre Putin y Zelenskyy que Trump planteó nunca tuvo lugar, la guerra se ha intensificado, con drones rusos sobrevolando el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia. Más recientemente, Trump también sugirió que los países de la OTAN deberían derribar los aviones rusos que violen sus fronteras.

Pero, ¿por qué está Trump cambiando su postura sobre Ucrania? ¿Este último giro apunta realmente a un objetivo estratégico?



Esto es “el estilo de Trump”





Oleg Ignatov, analista senior sobre Rusia en el International Crisis Group, define las oscilaciones de Trump como parte de su “estilo”, al que “tanto Rusia como Ucrania tendrán que adaptarse”. Al cambiar sus posturas de apoyo de un lado a otro, Trump intenta mantener tanto a Moscú como a Kiev en la incertidumbre y presentarse como el mediador indispensable, explica Ignatov.

Las declaraciones de Trump en la ONU sobre Rusia reflejan su frustración por la falta de avances diplomáticos, más que un cambio real en la política de EE.UU., sugiere Eugene Chausovsky, experto en defensa del New Lines Institute. Según él, se trata de una táctica de presión dirigida a Putin para que detenga o al menos reduzca las operaciones militares contra Ucrania.

Al respaldar temporalmente a Ucrania, Trump eleva las expectativas en Kiev, al tiempo que preserva la opción de culparla si su desempeño en el campo de batalla no logra resultados, añade Ignatov.

“Ucrania tendrá que demostrar que, con el apoyo y financiamiento europeo, puede cambiar la situación a su favor para que Putin cambie de opinión. Putin intentará demostrar lo contrario. En cualquier caso, EE.UU. seguirá siendo el único mediador y regresará a la mesa de negociaciones cuando ambas partes estén listas”, declaró Ignatov a TRT World.

Según él, Europa y Ucrania siguen convencidas de que, con financiamiento y armas occidentales, pueden resistir a Rusia en una guerra de desgaste que Putin no puede ganar. Añadió que mientras ambas partes y sus aliados perciban perspectivas positivas en continuar la guerra, esta se prolongará.