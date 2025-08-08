Horas antes de que se venciera el ultimátum que le impuso al Kremlin , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves que la decisión de poner fin a la guerra en Ucrania recae por completo en su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.

En esa línea, Trump señaló que está listo para reunirse con Putin —con o sin la presencia del mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy— en un intento por detener lo que calificó de “matanza”.

“Depende de él”, declaró Trump desde la Casa Blanca este jueves, tras una pregunta de la prensa sobre si se mantenía vigente la fecha límite que fijó para que Putin alcanzara un acuerdo de paz con Ucrania, y que vence este viernes 8 de agosto.

“Veremos qué tiene que decir. Depende de él. Muy decepcionado”, agregó el mandatario estadounidense.

Luego, sobre la pregunta de si consideraba necesario que Putin y Zelenskyy tuvieran una reunión previa antes de que él se sentara con el líder ruso, Trump respondió tajantemente: “No”. “Quieren reunirse conmigo y haré todo lo que pueda para detener la matanza”, completó.

Putin descarta encuentro con Zelenskyy





Por su parte, Putin descartó este jueves incluir a Zelenskyy en la reunión con Trump. Ante esta posibilidad, el mandatario ruso aseguró “en principio” no se oponía. Sin embargo, subrayó la necesidad de “crear las condiciones necesarias” antes de que pudiera celebrarse.

"No tengo nada en contra (de la reunión) en general. Es posible, pero deben crearse ciertas condiciones para ello. Sin embargo, lamentablemente, aún estamos lejos de crear dichas condiciones", declaró Putin a la prensa en el Kremlin, horas después de Zelenskyy reiterara su llamado a conversaciones directas.

En junio pasado, Putin había afirmado que estaba dispuesto a un encuentro con Zelenskyy, pero solo durante la "fase final" de las negociaciones para poner fin al conflicto de más de tres años.

La cumbre entre Putin y Trump será la primera entre un presidente estadounidense en funciones y uno ruso en ejercicio desde que Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra en junio de 2021.

Las declaraciones de Trump y Putin se produjeron pocas horas después de que Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, anunciara que Moscú y Washington habían alcanzado un acuerdo de principio para celebrar la cumbre “en los próximos días”.

Putin menciona a Emiratos Árabes como un posible lugar para la reunión





En sus declaraciones, Putin también mencionó que Emiratos Árabes Unidos podría ser “uno de los lugares adecuados” para su próxima reunión con Trump.

“Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar este tipo de eventos. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos”, afirmó Putin este jueves, tras reunirse en el Kremlin con el líder emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.