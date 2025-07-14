En un cambio de estrategia ante la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno enviará sistemas de defensa aérea Patriot a Kiev para reforzar su capacidad de defensa frente a los ataques rusos.

El envío de armas a Ucrania se concretará con el respaldo financiero de la Unión Europea, según aseguró el mandatario. “Vamos a enviarles Patriots, que necesitan desesperadamente. La Unión Europea pagará por ello. Nosotros no estamos pagando nada, pero será un buen negocio para nosotros”, declaró Trump el domingo desde la base aérea de Andrews, en el estado de Maryland.

Tensiones con Moscú

El anuncio marca un giro en la postura de Trump, que hasta hace poco buscaba mantener abiertas las vías diplomáticas con Moscú. La Casa Blanca ha señalado que la relación con Moscú se ha tensado debido a la negativa de Putin a aceptar una tregua y a continuación lanzar ataques contra Ucrania. “Putin no está tratando a los seres humanos de forma correcta. Está matando a demasiada gente”, dijo Trump en una reunión de gabinete el martes pasado. “Por eso estamos enviando armas defensivas a Ucrania. Lo he aprobado”.

Trump se reunirá este lunes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien inicia una visita de dos días a Washington. En el encuentro también participarán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como legisladores del Congreso. Entre los temas centrales está el acuerdo por el cual la Alianza Atlántica asumirá el costo total de los equipos militares que Estados Unidos transferirá a Ucrania.

“Vamos a entregarle varias piezas de equipo militar muy sofisticado. Ellos van a pagarnos el 100 % por ello. Así es como queremos que funcione”, insistió Trump, quien también criticó el desequilibrio en el reparto de la ayuda a Ucrania. Según sus cifras, Washington ha entregado 350.000 millones de dólares, mientras que Europa solo ha aportado 100.000 millones.

La decisión de enviar misiles Patriot, uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados del ejército estadounidense, llega en un momento crucial del conflicto. Estos sistemas pueden interceptar misiles y ataques aéreos, lo que representa un refuerzo significativo para Ucrania, que ha enfrentado intensos bombardeos rusos.

Aunque Trump no ha especificado el número exacto de sistemas que se enviarán, su administración considera que la operación tendrá un impacto tanto estratégico como económico, al consolidar la industria militar estadounidense y al mismo tiempo fortalecer a sus aliados sin asumir directamente el costo financiero.