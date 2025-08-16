Bajo el sonido de aviones militares sobrevolando sus cabezas y las preguntas de periodistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, se dieron la mano sobre una alfombra roja en Alaska este viernes, hora local, como preámbulo de su muy esperada cumbre. La expectativa se centraba sobre la principal prioridad declarada por Trump: poner fin a la guerra de Ucrania. Sin embargo, luego de casi tres horas de reunión, los líderes dieron una rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo y se limitaron a mencionar “avances”.

"Hubo muchos, muchos, puntos en los que coincidimos, diría que en la mayoría. Hay algunos importantes a los que aún no hemos llegado, pero logramos ciertos avances”, sostuvo Trump en declaraciones a la prensa. Y, refiriéndose al posible acuerdo que se anticipaba, añadió: “No lo alcanzamos, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo”. Aunque aclaró que "no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo".

Trump no especificó cuál había sido el principal obstáculo ni los puntos que quedaron por definirse. Tampoco confirmó si afectan directamente a Ucrania. Pero sí señaló que llamaría al presidente Volodymyr Zelenskyy, así como a líderes europeos y de la OTAN para informarles sobre la reunión.

Por su parte, Putin calificó las conversaciones como "constructivas y útiles", añadiendo que se logró un progreso y “un entendimiento” con Trump. Al afirmar que la reunión se desarrolló en un ambiente de respeto mutuo, recordó que Estados Unidos y Rusia son vecinos cercanos, separados por escasos kilómetros, por lo que era lógico que la cumbre se celebrara en Alaska.

Ahora bien, el mandatario ruso mantuvo su postura al describir la guerra en Ucrania como arraigada en "amenazas fundamentales a nuestra seguridad". En esa línea, insistió en que una solución duradera requería abordar "las causas principales del conflicto", un término empleado por Moscú para referirse a las demandas de que Ucrania ceda territorio, se desarme, renuncie a la OTAN y cambie de gobierno.

Luego instó a Ucrania y a Europa a “no crear ningún obstáculo” en los avances logrados. “Esperamos que Kiev y las capitales europeas aborden todo esto de forma constructiva, y no intenten interrumpir el progreso previsto a través de provocaciones o intrigas tras bambalinas", declaró Putin.

Justo antes de que terminara la rueda de prensa, en la que no respondieron preguntas de los periodistas, Trump le dijo a Putin: "Probablemente nos veamos muy pronto". A lo que el mandatario ruso respondió en inglés: "La próxima vez en Moscú".

"Oh, qué interesante... Me van a criticar un poco, pero creo que es posible", replicó Trump.

“Ahora depende del presidente Zelenskyy”





En declaraciones a la cadena estadounidense Fox News después de la cumbre, Trump sostuvo que ahora "depende” de Zelenskyy" alcanzar un acuerdo para terminar la guerra con Rusia, que ya se ha extendido por tres años. "Ahora depende del presidente Zelenskyy lograrlo. Y yo también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende de Zelenskyy", completó.

Y luego se ofreció a estar presente: "Y si quieren, estaré en la próxima reunión”. "Supongo que van a organizar una reunión entre el presidente Zelenskyy, el presidente Putin y yo".

En esa misma entrevista, Trump sugirió que el intercambio de tierras entre Rusia y Ucrania –algo que él había planteado en los días previos a la cumbre, pero que Zelenskyy rechaza de tajo– estuvo sobre la mesa de negociaciones con Putin. Cuando el presentador Sean Hannity le preguntó cómo terminará la guerra, el presidente respondió: "Creo que esos son puntos que negociamos y en los que, en gran medida, hemos llegado a un acuerdo. De hecho, creo que hemos llegado a un acuerdo en muchas cosas".

También señaló que fue una "reunión muy cordial", y añadió que cree que "estamos muy cerca de un acuerdo". Pero, volvió a advertir que Ucrania tiene que aceptar cualquier acuerdo. "Quizás digan que no". Cuando se le preguntó sobre su consejo a Zelenskyy, Trump dijo: "Hay que llegar a un acuerdo. Sí”.

Relacionado TRT Global - Putin y Trump, frente a frente: ¿qué posturas y expectativas llevan a la reunión en Alaska?

¿Un acuerdo de paz antes de un alto el fuego?



Luego de informar a Zelenskyy y a los líderes europeos sobre el encuentro con Putin, Trump publicó en su red Truth Social que la "mejor manera" de terminar la guerra entre Rusia y Ucrania será avanzar hacia un acuerdo de paz.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene", declaró el mandatario.

También confirmó un encuentro con Zelenskyy este lunes, tras el que “si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas”, añadió Trump en su mensaje.

Posterioremente, una fuente diplomática le dijo a la agencia de noticias AFP que, durante la llamada, Trump le ofreció a Zelenskyy garantías de seguridad similares a las de la OTAN, pero sin unirse formalmente al bloque. "Como una de las garantías de seguridad para Ucrania, la parte estadounidense propuso una garantía similar a la del Artículo 5, no perteneciente a la OTAN, supuestamente acordada con Putin", afirmó la fuente.

El Artículo 5 del Tratado de la OTAN establece el principio de defensa mutua: si un país miembro es atacado, todos los demás acuden en su ayuda.