Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania ganaron velocidad en las últimas horas, tras la cumbre del presidente de EE.UU., Donald Trump, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska. Este domingo, altos líderes europeos y el jefe de la OTAN anunciaron que participarán en la reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y Trump programada para el lunes en Washington. En simultáneo, reportes apuntan a que el mandatario estadounidense está en busca de un encuentro conjunto con Putin y Zelenskyy tan pronto como la próxima semana.

El medio Axios reportó que Trump planea celebrar la cumbre trilateral el viernes 22 de agosto. Tras su reunión con Putin en Alaska, el mandatario estadounidense les comunicó a los líderes europeos su intención de organizar un encuentro que incluya a sus homólogos de Rusia y Ucrania. Ahora bien, todavía queda esperar que Putin confirme públicamente su participación en esta posible reunión a tres bandas.

Y, horas después este domingo, se anunció que al encuentro Trump-Zelenskyy en Washington se sumarán el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente finlandés, Alexander Stubb; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Von der Leyen señaló en la red social X que, tras recibir a Zelenskyy en Bruselas y participar en la conferencia de la “Coalición de la Voluntad”, viajará a Washington a petición del líder ucraniano para unirse a las conversaciones en la Casa Blanca. En declaraciones posteriores, junto a Zelenskyy, añadió que la paz con Rusia requiere "sólidas garantías de seguridad" para proteger los intereses de seguridad de Kiev y de Europa.

"En primer lugar, debemos contar con sólidas garantías de seguridad para proteger los intereses vitales de seguridad tanto de Ucrania como de Europa", declaró. Y añadió que Kiev "debe ser capaz de defender su soberanía y su integridad territorial".

En la misma línea, Zelenskyy enfatizó en que se necesita la adhesión de Ucrania a la Unión Europea como una de las garantías de seguridad. “Necesitamos que la seguridad funcione en la práctica, como el Artículo 5 de la OTAN, y consideramos que la adhesión a la UE forma parte de las garantías de seguridad", afirmó. El artículo al que se refiere el líder ucraniano establece el principio de defensa mutua: si un miembro de la OTAN es atacado, se considera una agresión contra todos y los demás aliados acuden en su ayuda.

Poco después de que se conociera la participación de líderes europeos en su reunión con Zelenskyy, Trump anunció que hay avances significativos en el proceso de paz entre Rusia y Ucrania. "¡GRANDES AVANCES EN RUSIA! ¡ESTÉN ATENTOS!", escribió Trump en su red Truth Social, sin ofrecer más detalles.

Rusia aceptó “algunas concesiones sobre Ucrania”, dice enviado de Trump





Steve Witkoff, enviado especial de Trump, reveló este domingo que EE.UU. podría llegar a proporcionar a Ucrania garantías de seguridad similares a las del Artículo 5, pero fuera del marco de la OTAN. En declaraciones a la cadena Fox News señaló que Washington “está potencialmente dispuesto a otorgar garantías de seguridad del Artículo 5, pero no de la OTAN, sino directamente de Estados Unidos y otros países europeos".

Por su parte, la agencia de noticias RBC-Ucrania había reportado este sábado que el tema de seguridad se planteó durante una llamada de Trump con Zelenskyy y líderes europeos, despúes de la cumbre con Putin. Una fuente anónima le reveló al medio que las garantías se referían a la "defensa colectiva" fuera de la propia OTAN.

A eso se suma que, en una conversación diferente, esta vez con la cadena CNN, Witkoff señaló que Rusia hizo concesiones sobre las cinco regiones ucranianas anexionadas unilateralmente durante la cumbre de Alaska.