El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explora nuevas rutas para sus políticas migratorias, incluyendo la deportación de migrantes a países africanos que no son sus lugares de origen. La semana pasada, Sudán del Sur aceptó recibir a ocho personas deportadas desde EE.UU., en lo que se perfila como el primer antecedente de este tipo en África.

La decisión coincidió con una reunión entre Trump y líderes de varios países africanos, en la que el mandatario habría propuesto planes para ampliar estas deportaciones a terceros países.

Esta no sería la primera iniciativa de este estilo. Estados Unidos ha enviado a cientos de venezolanos y otros a Costa Rica, El Salvador y Panamá. No obstante, aún no ha anunciado otros acuerdos con gobiernos de África, Asia o Europa.

Primer caso en África: Sudán del Sur

Hasta ahora, el único país africano que ha aceptado deportados de terceros países desde EE.UU. es Sudán del Sur.

El gobierno sursudanés confirmó el miércoles 9 de julio la llegada de ocho personas deportadas de EE.UU., entre las que se incluyen dos cubanos, un mexicano y únicamente un ciudadano sursudanés, que habían permanecido retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti desde finales de mayo.

La medida, según las autoridades de ese país, forma parte de los esfuerzos por fortalecer las relaciones diplomáticas con Washington, y añadió que fue adoptada tras “consultas exhaustivas” para promover los intereses comunes de ambos países. Sin embargo, no se hicieron públicos los detalles del acuerdo firmado entre ambos países.

Reunión con líderes africanos

El anuncio coincidió con una reunión en la Casa Blanca entre Trump y los presidentes de Liberia, Senegal, Mauritania, Guinea-Bisáu y Gabón. Aunque el encuentro se centró en el comercio, inversión y seguridad, el tema migratorio también estuvo presente.

Trump abordó la migración, pidiendo a los líderes que acepten el retorno de sus ciudadanos que no tengan derecho a permanecer en EE.UU. y también les expuso la posibilidad de aceptar nacionales deportados de terceros países. Sin embargo, los mandatarios aclararon posteriormente que no hubo solicitudes concretas ni compromisos asumidos.

“No están obligando a nadie, pero quieren que sepamos que esta es su preocupación y nos preguntan cómo podemos contribuir, cómo podemos aportar”, afirmó el presidente de Liberia, Joseph Boakai, sin confirmar que se les pidiera aceptar a personas deportadas ajenas a su país.