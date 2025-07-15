En una nueva ofensiva contra la inmigración, la administración Trump busca endurecer aún más las políticas migratorias en Estados Unidos: por un lado, intenta negar audiencias de fianza a migrantes detenidos y mantenerlos encarcelados; por otro, pretende poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a miles de afganos que huyeron del conflicto.

Así, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado un nuevo esfuerzo para mantener detenidos a los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, negándoles audiencias de fianza, según un memorando interno, lo que podría aumentar aún más el número de personas bajo custodia.

La directiva del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés), de la cual Reuters revisó una parte, podría aplicarse a millones de personas que cruzaron ilegalmente la frontera y están impugnando su deportación.

El presidente Donald Trump ha prometido llevar a cabo deportaciones masivas, que según él son necesarias tras los altos niveles de inmigración ilegal durante el mandato de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

El Congreso aprobó este mes una ley de gastos que destina fondos para detener al menos a 100.000 personas, un fuerte aumento respecto al récord de 58.000 detenidos a finales de junio.

The Washington Post fue el primero en reportar la nueva política del ICE que limita la elegibilidad para audiencias de fianza, citando un memorando del 8 de julio firmado por su director interino, Todd Lyons.

La guía compartida con Reuters pide al ICE interpretar varias disposiciones de la ley de inmigración como “prohibiciones de liberación” tras un arresto, y agrega que este cambio en la política “probablemente será objeto de litigios”.

También anima a los fiscales de ICE a “presentar argumentos alternativos a favor de la detención continua” durante las audiencias en los tribunales de inmigración.

La nueva política parece revertir los estándares legales que han regido la detención durante décadas, dijo Tom Jawetz, exfuncionario de seguridad nacional durante la administración Biden, quien calificó la medida como “una desviación radical que podría disparar la población detenida”.

El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

¿Fin al estatus protegido para los afganos en EE.UU.?



