La cumbre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska fue verdaderamente histórica . Y por más de una razón.

Al fin de cuentas, no todos los días un mandatario estadounidense en funciones se reúne con el jefe de Estado de un país fuertemente sancionado.

Así pues, cuando el avión del presidente Putin aterrizó en Alaska el 16 de agosto, escoltado por cuatro aviones F-35 estadounidenses, y los dos líderes desfilaron por la alfombra roja, el simbolismo fue inmenso.

Pero a pesar del revuelo generado en torno a la reunión, tras un diálogo de cuatro horas, la audiencia se quedó con la incertidumbre sobre el desenlace para Ucrania.

Sin embargo, las señales son prometedoras, e involucrar a Kiev será el siguiente paso vital hacia la tan necesaria paz para una guerra que se ha extendido por más de tres años.

Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, para Ucrania ha sido una prioridad mantener a Putin en un estado de aislamiento global . Los líderes europeos y estadounidenses cortaron los compromisos diplomáticos con Rusia.

Desde mi experiencia, como diplomático británico en Moscú de 2014 a 2019, tengo claro que aislar a Rusia ha sido una política de Occidente explícita durante más de una década.

Y en el Reino Unido, la cobertura en directo de la emisora estatal británica, la BBC, fue abrumadoramente crítica y pesimista.

La corresponsal en jefe de la BBC, Lyse Douset, afirmó que el recibimiento con una alfombra roja había "cruzado un límite grave". Otros comentaristas fueron aún más críticos.

Trump le había dado a Putin una "victoria" al reunirse sin esperar concesiones a cambio. Un comentarista estadounidense lamentó que las tropas de su país extendieran la alfombra roja a un "criminal de guerra" acusado.

El presidente Trump se esforzó mucho por hacer sentir a Putin bienvenido, lo que contrastaba marcadamente con su reprimenda pública al presidente Zelenskyy en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en febrero pasado.

Trump claramente reflexionó bastante sobre establecer un tono constructivo con su homólogo ruso, tras siete años sin reunirse. El líder estadounidense aplaudió a Putin en la alfombra roja, mientras ambos mandatarios compartían un viaje en limusina.

Trump incluso permitió que Putin hablara primero en la conferencia de prensa posterior a la cumbre, en un marcado contraste con el caso de los visitantes europeos a la Casa Blanca, donde ha tendido a ser el centro de atención y hacer bromas y comentarios a expensas de ellos.

En sus declaraciones, Trump tampoco echó en cara la amenaza de las tan reportadas sanciones económicas contra Rusia.

De forma tranquilizadora, ambos presidentes mencionaron la necesidad de un fin del conflicto que beneficie tanto a Rusia como a Ucrania.

Putin reconoció los esfuerzos de Trump para "ayudar a resolver el problema de Ucrania". En esa línea, dijo que estaba "sinceramente interesado en ponerle fin", y que cualquier acuerdo para terminar los combates debe considerar también la "seguridad de Rusia".

Trump comentó que "el presidente Putin desea esto [el fin de la guerra] tanto como yo".