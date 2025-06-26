En un giro inesperado, un “alto el fuego” entre Irán e Israel pareció consolidarse la madrugada del lunes, después de casi dos semanas de conflicto que estremecieron a Oriente Medio y a los mercados globales.

Pactado de manera informal con apoyo internacional y anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta tregua marcó la pausa más significativa desde el inicio de la escalada de violencia.

Sin embargo, justo antes de que se cumpliera plazo inicial para implementar el cese del fuego –a 4 a.m. de Teherán–, Israel lanzó una andanada final de ataques aéreos contra posiciones iraníes en el oeste del país.

En respuesta, Teherán retrasó el inicio oficial de la tregua hasta las 7:30 a.m., y envió una oleada de misiles balísticos contra ciudades israelíes, incluidas Tel Aviv, Haifa y Beersheba, justo antes del amanecer.

La medida parecía estar calibrada no para intensificar el confllicto, sino para garantizar que Irán tuviera la última palabra militar antes de la tregua.

Pese a la intensidad de este último intercambio, funcionarios iraníes insistieron en que su objetivo tenía un límite: represalias dentro de un marco legítimo y no el inicio de una guerra mayor.

Y así, con las dos partes intercambiando una ronda final de ataques, las armas guardaron silencio... al menos por ahora.

Solo unas horas antes, hacia el final del domingo, Irán había lanzado un contraataque sobre la base aérea Al Udeid, en Qatar , la mayor instalación militar de Washington en la región y centro operativo del Comando Central de EE.UU (Centcom, por sus siglas en inglés). Fue la respuesta de Teherán al ataque de Trump contra instalaciones iraníes nucleares clave con bombas GBU‑57 lanzadas por bombarderos B‑2 Spirit.

Esta operación, llamada News of Victory, fue rápida y contenida. Aunque alcanzó una base estadounidense, no buscó escalar el conflicto. De hecho, tenía un mensaje cuidadosamente calculado: “Respondemos, pero no buscamos la guerra”.

Teherán asegura que lanzó 14 misiles, el mismo número que según reportes Washington utilizó contra las instalaciones nucleares iraníes de Fordow y Natanz. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Qatar dijo que solo se lanzaron siete y uno logró superar la defensa aérea.

El objetivo no era el impacto en sí mismo. El ataque fue diseñado para marcar un equilibrio entre el simbolismo y la contención: una réplica a la represalia de Irán en 2020 tras el asesinato del general Qassem Soleimani , también ordenado por Donald Trump en su primer mandato.

¿Por qué atacar Qatar?

Lo que hace aún más sorprendente al ataque es el lugar elegido.

Qatar no es simplemente otro Estado del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): es el socio más cercano de Irán en el mundo árabe. Los dos países comparten el mayor yacimiento de gas natural del planeta y cooperan en todo, desde política energética hasta diplomacia regional.

Pero al decidir atacar Al Udeid, Irán hizo una apuesta calculada: que Qatar entendería el gesto como una señal dirigida a Washington, no como una amenaza a Doha.

Funcionarios iraníes justificaron el ataque señalando la importancia central de Al Udeid en las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Pero la realidad es más compleja.

Según múltiples fuentes regionales, es probable que Irán haya comunicado por canales extraoficiales sus intenciones a las autoridades qataríes, quienes a su vez facilitaron la evacuación del personal de Estados Unidos.

En ese contexto, la base era el lugar más seguro para que Irán enviara un mensaje con el riesgo mínimo de causar bajas estadounidenses y, crucialmente, sin provocar una guerra a gran escala.

El presidente Trump pareció confirmar este cálculo. “Ataque muy débil”, publicó en redes sociales. “Irán avisó con anticipación. Les agradezco por eso. Ahora es el momento de la paz”.

Pero ni siquiera esta respuesta medida protegió a Teherán de una reacción diplomática negativa.

Todos los estados árabes del Golfo condenaron rápidamente el ataque, incluida Arabia Saudí, que expresó su pleno respaldo a “cualquier acción que Qatar considere necesaria”.

Qatar, por su parte, emitió una inusual reprimenda pública, condenando el ataque a su soberanía y, al mismo tiempo, señalando sutilmente a Israel como la fuente de la inestabilidad regional.

En una declaración que reflejaba el tono de Omán, páis vecino del Golfo, las autoridades qataríes se declararon “conmocionadas” por el ataque, pero subrayaron que los bombardeos iniciales de Israel sobre territorio iraní fueron los que encendieron el conflicto actual.