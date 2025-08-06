Un importante organismo de inteligencia de Türkiye ha advertido que el reciente enfrentamiento entre Israel e Irán sigue representando un grave riesgo de escalada en Oriente Medio, por lo que subrayó la necesidad urgente de mantener “iniciativas diplomáticas” con Teherán respecto a su programa nuclear.

Un informe de la Academia Nacional de Inteligencia de Türkiye (MIA), titulado “La guerra de 12 días y lecciones para Türkiye”, también señala que la guerra cibernética y la manipulación digital de la opinión pública están ahora en el centro de conflictos modernos. Lo que justamente plantea cambio drástico respecto a las luchas tradicionales y convencionales hacia una guerra compleja y multidimensional.

“La guerra cibernética, electrónica y cognitiva, las cuales se han convertido en factores determinantes en el campo de batalla del siglo XXI, ya no son ámbitos independientes, sino elementos entrelazados e indispensables de una planificación operativa integrada”, subraya el informe de 58 páginas.

El enfrentamiento militar de 12 días entre Israel e Irán, enemigos de larga data, llevó a un intercambio de andanadas de misiles que impactaron ciudades clave e instalaciones militares en ambos países. La guerra también involucró a Estados Unidos, que bombardeó instalaciones nucleares de Teherán antes de negociar una tensa tregua entre las naciones enfrentadas.

La disuasión hipersónica de Irán





El informe señala que Irán buscó contrarrestar la superioridad aérea de Israel con los años de experiencia invertidos en misiles balísticos e hipersónicos. A pesar de su ventaja tecnológica, Israel no logró interceptar varios de estos proyectiles iraníes.

“Algunos de estos [misiles] causaron daños significativos y muertes en varias partes de Israel, especialmente en Tel Aviv y Haifa”, indica el informe, revelando un revés en la capacidad disuasoria de Israel.

Los misiles iraníes impactaron varias bases aéreas de Israel, el aeropuerto Ben-Gurión, plantas de energía en Tel Aviv, refinerías de petróleo y la zona portuaria de Haifa, así como lugares clave de comunicación y transporte en todo el centro de Israel.

El informe también destaca que los asesinatos selectivos de altos líderes militares y de inteligencia de Irán, así como de destacados científicos nucleares, a manos de Israel revelaron la profundidad de sus redes de inteligencia humana y operaciones encubiertas dentro del país.

Durante el conflicto, Irán perdió a varios comandantes de alto rango —incluidos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami— además de importantes científicos nucleares.

Este alcance operativo, argumenta el informe, “demuestra cómo las estructuras modernas de inteligencia pueden influir en el resultado de una guerra”.

El reporte también señala el intento de Irán por bloquear WhatsApp como una evidencia del uso extensivo de la guerra cibernética y electrónica, no sólo contra objetivos militares, sino también para manipular la opinión pública mediante propaganda.