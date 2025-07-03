Tras los bombardeos sin precedentes contra instalaciones nucleares de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, el liderazgo de Teherán ahora evalúa una decisión que podría redefinir el orden nuclear mundial: retirarse o no del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares ( TNP ).

En sintonía con este cambio, el parlamento iraní aprobó la semana pasada una ley vinculante que establece la suspensión de toda cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El 2 de julio, el presidente Masoud Pezeshkian ordenó formalmente a todas las instituciones ejecutivas cumplir con la nueva legislación, señalando una seria escalada en la postura nuclear de Teherán.

Las autoridades de Irán argumentan que un tratado que no ha garantizado sus promesas fundamentales –en particular la protección del desarrollo nuclear pacífico– ha perdido legitimidad.

Establecido en 1968, el TNP se basa en tres pilares centrales: la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear.

Los estados miembros sin armas nucleares se comprometen a no adquirirlas, los estados con armas nucleares se comprometen a avanzar hacia el desarme, y todos los miembros tienen garantizado el acceso a tecnología nuclear con fines civiles bajo garantías internacionales.

Irán, signatario del TNP desde 1970, insiste desde hace mucho tiempo en que su programa nuclear tiene carácter civil, y ha sido desarrollado para la producción de energía y la investigación médica.

Sin embargo, tras los ataques recientes contra sus principales instalaciones nucleares en Natanz, Fordow, Isfahán y Arak, los líderes de Teherán cuestionaron públicamente el sentido de respetar un acuerdo que no logró protegerlos.

Mientras Irán aumentaba su enriquecimiento de uranio, y seguía cooperando con los inspectores del OIEA, entró en conversaciones indirectas con EE.UU. orientadas a evitar la militarización y levantar sanciones.

En medio, Israel afirma que las crecientes capacidades nucleares de Irán representan una amenaza existencial , y entonces lanzó ataques para degradar su programa cuando Teherán se negó a detener el enriquecimiento en su propio territorio, un derecho protegido bajo el TNP.

Según analistas, los ataques también buscaban presionar a Irán antes de cualquier decisión de EE.UU. sobre una acción militar.

Derechos legales, obligaciones y el costo de la retirada

En las últimas semanas, Teherán ha intensificado su retórica. Las autoridades iraníes suspendieron la cooperació n con el OIEA, desactivaron cámaras de vigilancia y amenazaron con expulsar a los inspectores.

Un portavoz del gobierno declaró explícitamente que Irán tiene el derecho legal de retirarse, siempre que dé un aviso de tres meses y cite eventos extraordinarios que hayan puesto en peligro sus intereses nacionales.

Los ataques a la infraestructura nuclear iraní –que incrementan el riesgo de contaminación ambiental, exposición a radiación y daños a la población civil– podrían respaldar precisamente ese argumento.

Según el derecho internacional , los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra instalaciones nucleares de Irán también resultan altamente cuestionables.

La intervención militar con fines de contraproliferación debe estar autorizada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ejecutarse con la legitimidad del consenso internacional. El uso de la fuerza por fuera de ese marco, sin amenaza inminente ni sanción multilateral, establece un precedente peligroso.

Debilita la propia arquitectura del derecho internacional y permite a los Estados con armas nucleares actuar de forma arbitraria contra aquellos que no las poseen, lo cual puede incentivar su proliferación en lugar de prevenirla.

Como miembro del TNP, Irán goza de varios derechos clave: acceso a tecnología nuclear con fines pacíficos, protección bajo el sistema de salvaguardia del OIEA, y reconocimiento internacional de su derecho soberano a desarrollar energía nuclear.

A la vez, conlleva obligaciones: transparencia total, no desviar material nuclear hacia programas de producción de armas, y cooperación con las inspecciones del OIEA.

Al abandonar el tratado, Irán ya no tendría la obligación de cumplir estos compromisos y podría desarrollar su programa nuclear sin supervisión internacional, generando profundas inquietudes sobre la estabilidad regional.