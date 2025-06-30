Durante 12 días, Irán e Israel se enfrentaron directamente en una escalada que sacudió toda la región de Oriente Medio, tras la ofensiva iniciada por Tel Aviv, que desató una respuesta inmediata de Teherán. A una semana del alto el fuego, mediado por Estados Unidos, persiste una calma tensa, y la pregunta clave es si esta tregua marcará el comienzo de una paz duradera o será solo una pausa en un conflicto aún latente. Mientras tanto, siguen sin aclararse los posibles daños a las centrales nucleares iraníes y el rumbo que tomarán las relaciones de Irán con EE.UU.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra objetivos que, según afirmó, eran militares y nucleares, aunque también golpearon zonas residenciales. Mataron al menos a 606 personas y más de 5.300 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud de Irán. La respuesta de Teherán fue inmediata: misiles y drones impactaron en diversas ciudades israelíes, dejando 29 muertos durante una semana de enfrentamientos, de acuerdo con datos de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Al conflicto se sumó luego EE.UU., con una serie de ataques contra instalaciones nucleares.

Finalmente, el 24 de junio, tras la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor un frágil alto el fuego, poniendo fin a la escalada. Desde entonces, se mantiene la calma y no ha habido ataques, pero el ambiente sigue cargado de tensión.

Y las incógnitas se acumulan. No está claro si los bombardeos estadounidenses lograron retrasar el programa nuclear iraní, ni si Washington y Teherán están preparados para reabrir canales diplomáticos. A continuación, algunas de las principales preguntas al respecto.

¿Cuánto afectaron los ataques al programa nuclear iraní?



El alto el fuego se negoció apenas un día después de que bombarderos estadounidenses lanzaran bombas “rompe-búnkeres” de 13.608 kilogramos sobre tres de los principales sitios nucleares iraníes.

Sin embargo, según el diario estadounidense The Washington Post, comunicaciones interceptadas entre altos funcionarios iraníes sugieren que los ataques causaron menos daño del esperado. De hecho, documentos clasificados revelaron debates internos en Teherán sobre por qué las acciones ordenadas por Trump no resultaron tan destructivas como se anticipaba.

En contraste, Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguran que las instalaciones de enriquecimiento nuclear fueron “destruidas por completo”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní admitió daños severos, aunque afirmó que los materiales clave habían sido trasladados antes del ataque, minimizando así su impacto estratégico. Trump, por su parte, rechazó esa versión: “No hubo traslado porque no esperaban que atacaramos”, declaró.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, acusó a Trump de exagerar el éxito de los ataques, afirmando que no lograron resultados significativos.

“El presidente estadounidense exageró los acontecimientos de manera inusual, y resultó que necesitaba esta exageración”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X el domingo. “No pudieron hacer nada y exageraron para encubrir y ocultar la verdad”, añadió.

Evaluaciones preliminares de inteligencia, citadas por CNN y The New York Times, indican que el programa nuclear iraní podría haberse retrasado solo unos meses. Sin embargo, la Casa Blanca pone en duda esa estimación. El director de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo que “nueva información” sugiere daños estructurales graves que requerirían años de reconstrucción.

Mientras Trump habla de objetivos “arrasados”, la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. señala que las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán sufrieron daños considerables, pero no fueron destruidas por completo.

Por otro lado, Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ofreció una valoración más matizada: los sitios “han sido dañados en gran medida, pero algo aún permanece”. Esto implica que, si lo decide, Irán podría reactivar sus capacidades.