Recursos financieros: ese es el motor principal que impulsa la construcción de asentamientos de Israel y el factor clave que habilita a los colonos ilegales para atrincherarse en los territorios palestinos ocupados, especialmente en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este.

La construcción de asentamientos ilegales se intensificó inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días en 1967, cuando Israel ocupó Cisjordania y Gaza. Sin embargo, los mecanismos detrás de la financiación para estos colonos rara vez se reporta en los medios israelíes oficiales o privados.

Hay una excepción en los presupuestos públicos que han asignado los sucesivos gobiernos en Tel Aviv para construir nuevas unidades de asentamientos ilegales, una política destinada a afianzar la ocupación de Cisjordania y a borrar su identidad palestina.

La mayoría de los movimientos y asociaciones de colonos israelíes no divulgan sus presupuestos ni sus fuentes de financiamiento extranjero. Sin embargo, algunos medios de comunicación de Israel—especialmente publicaciones de izquierda como Haaretz— y organizaciones internacionales de derechos humanos ocasionalmente publican informes que arrojan luz sobre los canales por los que fluye el dinero.

Israel ha continuado la construcción de asentamientos durante décadas, a pesar de los repetidos llamados de la ONU para detener esta práctica, que el organismo internacional denuncia como ilegal y una amenaza directa a la solución de dos Estados.

En medio de las operaciones militares que Tel Aviv ejecuta a diario en Cisjordania ocupada y de la expansión de asentamientos, la agencia de noticias Anadolu pone la lupa en el apoyo financiero internacional que impulsa este esfuerzo.

Empresas

El pasado 26 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualizó su base de datos sobre las empresas que operan en los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

La lista incluye un total de 158 empresas. De ellas, 138 son israelíes y las 20 restantes son compañías internacionales de Canadá, China, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Reino Unido y Estados Unidos.

La mayoría de las empresas extranjeras operan en los sectores construcción, bienes raíces, turismo, viajes y minería.

Estados Unidos encabeza la lista, con seis grandes firmas: Airbnb, Booking Holdings, Expedia Group, Motorola Solutions, Re/Max Holdings y TripAdvisor. Todas proporcionan servicios que van desde turismo y reservas en línea hasta comunicaciones y bienes raíces.

España tiene cuatro empresas vinculadas a la construcción, infraestructura y ferrocarril: ACS, CAF, Ineco y SEMI.

La lista también incluye a las firmas francesas de ingeniería Egis y Egis Rail, y dos empresas británicas: Greenkote P.L.C. y JCB, esta última conocida por su maquinaria pesada utilizada en proyectos de construcción.

También figuran empresas de Luxemburgo (Altice International), Países Bajos (Booking.com B.V.), Alemania (Heidelberg Materials AG), Portugal (Steconfer S.A.), China (Fosun International Ltd) y Canadá (Metrontario Investments Ltd).

Bancos

Un informe de Human Rights Watch, publicado el 28 de mayo de 2018, encontró que la mayoría de los principales bancos israelíes proporcionan servicios que apoyan, sostienen y expanden los asentamientos en Cisjordania ocupada.

Según el reporte, los siete bancos más grandes de Israel ayudan a financiar la construcción de asentamientos ilegales, a asegurar la propiedad en nuevos proyectos de construcción y a gestionar esos proyectos hasta su finalización, actividades que facilitan la reubicación de colonos israelíes en el territorio ocupado.

Estos siete bancos son: Hapoalim, Leumi, Discount, Mizrahi Tefahot, First International Bank of Israel, Union Bank of Israel y Bank of Jerusalem.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), con sede en Francia, informó en marzo de 2017 que cuatro bancos y una compañía de seguros de ese país han contribuido indirectamente a la construcción de asentamientos ilegales mediante asociaciones con instituciones financieras israelíes que operan en los territorios ocupados.

Los bancos son: BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole y BPCE, mientras que AXA maneja los seguros.

La FIDH señaló que estas relaciones ayudan a expandir los asentamientos y a construir unidades de vivienda exclusivamente para colonos israelíes, perjudicando los derechos económicos y sociales de los palestinos.

Grandes donaciones

A todo esto se suma que organizaciones israelíes de derecha –especialmente grupos de colonos ilegales– reciben grandes donaciones extranjeras, según un informe del diario Haaretz publicado el 7 de diciembre de 2015.

Más de 50 organizaciones judías-estadounidenses transfirieron más de 1.000 millones de shekels (alrededor de 220 millones de dólares) a colonos ilegales en Cisjordania ocupada entre 2009 y 2013.

Estas donaciones están exentas de impuestos en Estados Unidos, lo que según un informe de Globes del 2 de febrero de 2015 refleja el apoyo de Washington a la actividad de asentamientos.

Ahora bien, el financiamiento no se limita a la construcción de asentamientos: cantidades significativas apoyan la educación religiosa extrema, como la escuela Neve Shmuel en el asentamiento de Efrat, y asisten a familias de colonos ilegales condenados por ataques contra palestinos, según el reporte.

Entidades e individuos

Entre los principales donantes extranjeros están el Central Fund of Israel, con sede en Manhattan, y el Hebron Fund en Brooklyn, que transfirieron alrededor de 4,5 millones de dólares a los asentamientos de Hebrón entre 2009 y 2013, según Haaretz.