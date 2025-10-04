Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, valoró positivamente la respuesta de Hamás al plan de alto el fuego para Gaza que presentó el presidente de EE.UU., Donald Trump. Instó a Israel a cumplir con el acuerdo y detener todos sus ataques.
Sin tregua ni ayuda, los palestinos de Gaza siguen tratando de sobrevivir entre hambre y bombas
Decenas de palestinos son asesinados cada día por el ejército israelí, más de 400.000 han sido desplazados desde agosto y los hospitales colapsan. Pese a los esfuerzos por llevar ayuda y lograr un alto el fuego, Gaza sigue siendo un infierno.