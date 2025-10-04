GUERRA EN LÍBANO
Líbano aprueba propuesta de EE.UU. para desarmar Hezbollah de cara a "tregua con Israel"
Hezbollah rechazó la decisión del Gabinete de Líbano y prometió responder a cualquier medida que despoje al país de su “resistencia contra la agresión israelí”.
Erdogan valora la “respuesta constructiva” de Hamás a tregua: “Un paso significativo hacia la paz”
Sin tregua ni ayuda, los palestinos de Gaza siguen tratando de sobrevivir entre hambre y bombas
Hamás estudia “seriamente” plan de Trump mientras líderes mundiales alertan que tiene “vacíos”
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel