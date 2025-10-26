TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye tiene un rol fundamental en los equilibrios regionales, destaca el presidente Erdogan
En el marco de las “Reuniones del Siglo de Türkiye” en Estambul, el presidente Recep Tayyip Erdogan resaltó que Ankara se ha consolidado como una voz respetada en la región y en el mundo, promoviendo paz y estabilidad.
Türkiye tiene un rol fundamental en los equilibrios regionales, destaca el presidente Erdogan
Erdogan enfatizó que el objetivo principal es garantizar la unidad y la seguridad de la nación. / AA
26 de octubre de 2025

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Türkiye juega un papel fundamental en todas las dinámicas y escenarios políticos y de seguridad de la región. Desde Siria hasta Gaza en Palestina, y desde el Golfo hasta el conflicto de Rusia y Ucrania, Ankara se ha convertido en una pieza clave a la hora de mediar y participar en los diferentes mecanismos.

Erdogan habló en la sesión de clausura de las “Reuniones del Siglo de Türkiye” en el Centro de Congresos de Estambul, provincia de Estambul, el sábado, y destacó que Türkiye se ha convertido en “una voz respetada tanto en su región como a nivel global, un país que exporta paz y estabilidad”.

El mandatario señaló que el sistema establecido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa “un período de ruptura fundamental”. “Los conflictos armados y las guerras afectan directamente a muchas partes del mundo, especialmente a nuestra región”, indicó, agregando que la competencia en comercio, tecnología y energía ha llevado la lucha por el poder militar y político a una nueva y desafiante fase.

RelacionadoTRT Español - Erdogan finaliza su gira por el Golfo con 24 nuevos acuerdos con Kuwait, Qatar y Omán

“En este período, mientras las olas de inestabilidad se expanden hacia afuera, hemos logrado mantener a Türkiye segura frente a todos estos peligros gracias a las medidas que hemos tomado tanto en el país como más allá de nuestras fronteras”, declaró el mandatario.

Asimismo, Erdogan subrayó que la fuerza y la presencia de Türkiye son evidentes, tanto en el terreno como en la mesa de negociaciones, y que ahora es reconocida por el mundo entero.

RECOMENDADOS

Garantizar la unidad y seguridad de la nación

Por otra parte, destacó que la visión de Ankara se centra en asegurar un futuro donde “ninguna generación se desperdicie, las madres no lloren y la paz, la seguridad y la prosperidad prevalezcan en toda nuestra geografía”.

El presidente agregó que su objetivo a largo plazo es garantizar la unidad y la seguridad de la nación mientras contribuyen a una región más pacífica. “Con voluntad común, primero construiremos una Türkiye libre de terrorismo, y luego una región libre de terrorismo como legado duradero para los hijos de la nación”, afirmó.

Erdogan también reiteró que el país continuará con políticas basadas en estabilidad, cooperación y paz, tanto en su vecindad como más allá.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye condena el ataque terrorista en Bondi Beach de Sídney, Australia
Türkiye apuesta por la cooperación regional e internacional para la recuperación de Siria
Las fuertes lluvias matan al menos a 10 personas en Gaza en las últimas 24 horas, según la OMS
Nueva violación del alto el fuego: muere un adolescente por disparos israelíes en el norte de Gaza
Líbano advierte de un ataque israelí inminente en medio de una escalada de tensiones
Caen las exportaciones de petróleo de Venezuela tras la incautación de un barco por parte de EE.UU.
Tras reunión entre Erdogan y Putin, Rusia agradece esfuerzo de Türkiye en proceso de paz con Ucrania
Putin reafirma apoyo a Maduro, mientras EE.UU. busca retener petróleo de barco incautado a Venezuela
Niños muriendo de frío y tiendas bajo agua: inundación afecta al 40% de Gaza y desata otra crisis
De vuelta a casa: Türkiye recupera otras 41 piezas arqueológicas saqueadas de Anatolia
Türkiye está comprometida con la paz y el diálogo como parte de su misión histórica: Erdogan
EE.UU. prevé avances en alto el fuego, mientras el invierno y las inundaciones azotan Gaza
¿Es Europa la que pierde en la nueva gran lucha de poder entre Estados Unidos, Rusia y China?
Por Murat Sofuoglu
“Matando la verdad”: Türkiye publica libro que documenta los ataques de Israel a periodistas en Gaza
“Robo descarado”: Venezuela rechaza incautación de EE.UU. a barco petrolero frente a sus costas