El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, concluyó este jueves una intensa gira de tres días por el Golfo, una travesía diplomática que lo llevó a Kuwait, Qatar y Omán, donde se sellaron 24 acuerdos, memorandos y declaraciones conjuntas. Entre ceremonias solemnes, conversaciones estratégicas y gestos de amistad, el mandatario turco buscó reforzar los lazos con los países del Golfo en un momento de gran agitación regional, con Gaza como telón de fondo constante.

Kuwait: el inicio de una gira con sello simbólico





La gira comenzó en Kuwait el 21 de octubre, donde Erdogan fue recibido con honores en el Palacio Bayan por el emir Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Ambos líderes mantuvieron reuniones bilaterales y entre delegaciones en las que revisaron las relaciones entre sus países y abordaron los principales retos regionales.

Erdogan insistió en la necesidad de preservar el frágil alto el fuego en Gaza y reiteró su apoyo a una solución de dos Estados, subrayando que “la unidad del mundo musulmán es clave para un futuro de estabilidad”. Como gesto de cortesía, obsequió al emir un Togg, el automóvil eléctrico de fabricación nacional turca, símbolo del avance tecnológico del país.

Durante la visita se firmaron importantes acuerdos, entre ellos uno sobre Transporte Marítimo, otro sobre Cooperación Energética y varios memorandos para fomentar la inversión y el reconocimiento mutuo de certificados marítimos. El encuentro concluyó con una cena oficial en honor del presidente turco.

Qatar: la alianza consolidada





Doha fue la segunda parada de Erdogan. El presidente turco aterrizó en el Aeropuerto Internacional Hamad, donde fue recibido con una ceremonia oficial antes de reunirse con el emir Tamim bin Hamad Al-Thani en el Palacio Amiri Diwan.