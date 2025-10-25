ORIENTE MEDIO
Fuerzas israelíes hieren a decenas de palestinos y arrestan a más en redadas en Cisjordania ocupada
Colonos israelíes ilegales atacaron propiedades palestinas e incendiaron vehículos en medio de una nueva ola de violencia y desplazamientos durante redadas en la Cisjordania ocupada, mientras crece la condena internacional.
Las fuerzas israelíes impiden el acceso de los palestinos a los olivos. / Reuters
25 de octubre de 2025

Una nueva jornada de violencia sacudió a la Cisjordania ocupada. El ejército israelí hirió este viernes a decenas de palestinos por asfixia con gases lacrimógenos y arrestó a cuatro más durante redadas simultáneas en distintas localidades del territorio.

En Beit Ummar, al norte de Hebrón, se registraron intensos enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas israelíes que habían irrumpido en la zona, informó la agencia palestina Wafa, citando al activista Mohammad Awad. Según su testimonio, los soldados lanzaron granadas aturdidoras y botes de gas lacrimógeno contra los manifestantes y las viviendas, lo que provocó decenas de casos de asfixia atendidos en el lugar.

En Silwad, al noreste de Ramala, las tropas israelíes arrestaron a dos jóvenes y detuvieron temporalmente a varios más tras allanar un complejo comercial, según la agencia Anadolu.

La violencia también alcanzó la ciudad de Al-Bireh, donde un edificio comercial se incendió luego de que las fuerzas israelíes lanzaran granadas aturdidoras y gases lacrimógenos durante una redada. Los residentes lograron sofocar las llamas, que causaron daños menores.

Más al norte, en Anabta, cerca de Tulkarem, soldados israelíes irrumpieron en el pueblo, cerraron la calle principal y arrestaron a dos jóvenes tras enfrentamientos en los que se disparó fuego real de forma indiscriminada, según Anadolu.

A estos episodios se sumaron ataques de colonos israelíes ilegales, que incendiaron varios vehículos palestinos en la aldea de Al-Mughayyir, al este de Ramala. Fuentes locales informaron que un grupo de colonos irrumpió en la zona occidental del pueblo y prendió fuego a varios automóviles. Cuando los jóvenes palestinos intentaron repeler el ataque, las fuerzas israelíes ingresaron al lugar y lanzaron granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, lo que derivó en nuevos enfrentamientos.

Los colonos también atacaron la vivienda de Mohammad Khamis Abu Alya y una granja cercana, antes de ser repelidos por los residentes.

De acuerdo con la Comisión de Resistencia al Muro y a la Colonización, los colonos israelíes ilegales perpetraron 7.154 agresiones contra palestinos y sus propiedades en la Cisjordania ocupada durante los últimos dos años.

En ese mismo periodo, las autoridades informaron que más de 1.057 palestinos han sido asesinados, 10.300 resultaron heridos y más de 20.000 fueron arrestados, entre ellos 1.600 niños.

En una opinión histórica emitida en julio pasado, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y pidió la evacuación de todos los asentamientos en la Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

Legislador israelí advierte sobre posible “genocidio” en la Cisjordania ocupada

Este viernes, una ola de indignación internacional se desató después de que el Parlamento israelí aprobara dos proyectos de ley que buscan imponer la llamada “soberanía israelí” sobre la Cisjordania ocupada y los asentamientos ilegales. La medida, considerada un paso hacia la anexión total de los territorios palestinos, resonó en todo el mundo.

En este contexto, Ofer Cassif, miembro del Parlamento israelí, advirtió que Israel se encamina hacia “otro genocidio” si la comunidad internacional no actúa.

“Hago un llamado a la comunidad internacional. Esperaron demasiado para intervenir y detener el genocidio en Gaza. No esperen un escenario similar en la Cisjordania ocupada, porque estamos muy cerca de eso”, declaró Cassif a la Agencia Anadolu, alertando sobre el riesgo de atrocidades masivas en el territorio ocupado.

FUENTE:TRT Español y agencias
