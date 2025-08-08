El Gabinete de Líbano aprobó los objetivos de una propuesta de Estados Unidos que busca consolidar un acuerdo de alto el fuego con Israel, según declaró el ministro de Información, Paul Morcos, este jueves. Entre los puntos aceptados está el desarme del grupo libanés Hezbollah.

Tras la reunión del gabinete, desde el palacio presidencial en Baabda, al este de Beirut, Morcos declaró que el gobierno respalda los objetivos enumerados en el preámbulo de la propuesta del enviado estadounidense Tom Barrack para mantener el cese de hostilidades.

"Aprobamos el fin de la presencia armada en todo el territorio libanés, incluido Hezbollah, y el despliegue del ejército libanés en las zonas fronterizas", señaló.

Y añadió que las decisiones del gobierno buscan "restaurar la estabilidad, consolidar la autoridad del Estado e iniciar los esfuerzos de reconstrucción".

El primer ministro Nawaf Salam, por su parte, había declarado este martes que su gobierno autorizó al ejército a preparar un plan para consolidar el control estatal de las armas antes de fin de año. Para Salam, el Estado debe recuperar su autoridad para garantizar la seguridad nacional.

Hezbollah dice que desarme es “un pecado grave”

Hezbollah, sin embargo, rechazó con fuerza la medida y calificó el desarme como un “pecado grave”, a la vez que advirtió de serias consecuencias.

En un comunicado, el grupo libanés afirmó que considera "inexistente" la acción del gobierno. Por lo que se comprometió a resistir cualquier decisión que despoje al país de su "resistencia contra la agresión israelí".

Según Hezbollah, la decisión "socava la capacidad del Líbano" para hacer frente a los continuos ataques israelíes, y permite a Tel Aviv lograr sus planes mediante operaciones militares.

El secretario general Naim Qassem afirmó que su grupo no aceptaría ningún cronograma de desarme mientras Israel continúe ocupando territorio libanés y violando el alto el fuego.

"Este es un asunto de seguridad nacional, no solo un asunto interno. Estamos dispuestos a discutir una estrategia de defensa, pero no bajo la presión de una agresión", añadió.

Según reportes, funcionarios estadounidenses presionaron a Beirut para que demostrara un compromiso serio con los términos del alto el fuego acordados en noviembre, que exigían limitar el armamento a las agencias de seguridad oficiales.

Irán reitera su apoyo a Hezbollah

Por su parte, Irán expresó su fuerte respaldo a Hezbollah. En una entrevista televisada, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, recordó que los intentos de desarme no son nuevos y reflejan el creciente poder del grupo libanés en el terreno.

“Esta no es la primera vez que intentan despojar a Hezbollah de sus armas. La razón es clara: el poder de la resistencia ha demostrado su eficacia sobre el terreno”, afirmó. Araghchi destacó que, aunque algunos esperaban que las recientes pérdidas del grupo facilitaran su desarme, la firmeza de Hezbollah ha demostrado lo contrario. Según él, Hezbollah “se ha recuperado completamente de los golpes de la guerra”.

Pese a esto, Araghchi aclaró que Irán mantiene una política de no interferencia directa en las decisiones de Hezbollah: “Apoyamos cualquier decisión que tome el grupo, pero no intervenimos”.

Estas declaraciones provocaron una rápida condena por parte del ministro de Relaciones Exteriores libanés, Youssef Raggi, quien acusó a Araghchi de “una interferencia inaceptable” en los asuntos internos del Líbano.

“Las recientes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Sr. Abbas Araghchi, en las que abordó asuntos internos libaneses que no son en absoluto asunto de la República Islámica, son firmemente rechazadas y condenadas”, declaró Raggi en X, antes Twitter.