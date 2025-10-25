Gaza está sepultada bajo más de 61 millones de toneladas de escombros y tres cuartas partes de sus edificios quedaron destruidos. La reconstrucción será inmensamente difícil y debe iniciarse de inmediato para aliviar el sufrimiento de los palestinos. En busca de consensos que conduzcan a un alto el fuego permanente y al comienzo de la reconstrucción, Hamás y otros grupos palestinos acordaron entregar el control de Gaza a un comité temporal de tecnócratas. Mientras tanto, Israel sigue violando la tregua, matando a civiles y, según reportes, sin retirar por completo sus tropas como se había pactado.

Durante una reunión en El Cairo, los grupos palestinos decidieron “entregar la administración de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes, que gestionará los asuntos de la vida diaria y los servicios básicos en cooperación con los hermanos árabes y las instituciones internacionales”. Así lo indicaron en un comunicado que añade que se creará un comité internacional para supervisar el financiamiento y la ejecución de los proyectos de reconstrucción.

Los grupos también pidieron una resolución de la ONU que autorice el despliegue de fuerzas internacionales temporales para supervisar el alto el fuego en Gaza. El encuentro, celebrado a invitación de Egipto, forma parte de los esfuerzos de mediación de Türkiye, Egipto y Qatar para poner fin a la ofensiva israelí.

Además, acordaron respaldar la implementación del acuerdo de alto el fuego, garantizar la retirada total de las fuerzas israelíes, levantar completamente el bloqueo, reabrir todos los pasos fronterizos y lanzar un proceso de reconstrucción integral. Según datos de la ONU analizados por AFP, Gaza está cubierta por más de 61 millones de toneladas de ruinas y alrededor del 75% de sus edificaciones fueron destruidas.

Israel vuelve a romper la tregua





En paralelo, Israel continúa violando el alto el fuego. Según las autoridades de Gaza, el ejército israelí ha cometido 80 violaciones desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, causando la muerte de cerca de 100 palestinos.