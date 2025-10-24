A más de dos semanas de la entrada en vigor del alto el fuego entre el grupo de resistencia palestino Hamás e Israel —mediado por Estados Unidos y celebrado por Washington como un avance hacia la estabilidad regional—, la catástrofe humanitaria en Gaza sigue sin alivio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el hambre continúa asolando a la población gazatí y que la ayuda humanitaria que ingresa al enclave sigue siendo insuficiente.

“La situación sigue siendo catastrófica porque lo que entra no es suficiente”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a los periodistas desde la sede del organismo en Ginebra el jueves. Desde que el alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, “no ha habido una disminución del hambre, porque no hay suficiente comida”, advirtió.

Durante la ofensiva, Israel interrumpió repetidamente la entrada de ayuda a Gaza, agravando las ya críticas condiciones humanitarias. Naciones Unidas señaló que esta situación provocó hambruna en partes del territorio palestino, un escenario que la tregua aún no ha conseguido revertir.

Aunque el acuerdo impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump prevé la entrada de 600 camiones diarios, Tedros indicó que actualmente sólo entre 200 y 300 camiones ingresan cada día. “Y una buena parte de esos camiones son comerciales”, explicó, subrayando que muchas personas en el territorio no tienen recursos para comprar productos. “Eso reduce el número de beneficiarios”, añadió.

El jefe de la OMS celebró que el alto el fuego se mantenga pese a algunas violaciones, pero insistió en que la emergencia humanitaria continúa: “La crisis está lejos de terminar y las necesidades son inmensas”. Aunque el flujo de ayuda ha aumentado, señaló, “sigue siendo solo una fracción de lo que se necesita”.

Por otro lado, la situación sanitaria también sigue siendo crítica. “No hay hospitales plenamente operativos en Gaza, y solo 14 de los 36 funcionan en alguna medida. Hay una escasez crítica de medicamentos esenciales, equipos y personal sanitario”, señaló Tedros.

Desde la entrada en vigor de la tregua, la OMS ha estado enviando más suministros médicos a los hospitales, desplegando equipos médicos de emergencia adicionales y tratando de aumentar las evacuaciones médicas. Sin embargo, el camino hacia la recuperación será largo y costoso. Tedros advirtió que “el costo total de reconstruir el sistema de salud de Gaza será de al menos 7.000 millones de dólares”.





Relacionado TRT Español - ¿Por qué las naciones musulmanas y árabes son clave para garantizar una paz duradera en Gaza?