En uno de los momentos más delicados que han alcanzado las tensiones entre Washington y Caracas tras el despliegue militar del Pentágono en el Caribe, hace casi cuatro meses, Moscú envió un mensaje de apoyo a la nación latinoamericana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, este jueves y le reiteró su apoyo. La llamada llega en un punto crucial: apenas un día después de que Estados Unidos incautara un barco petrolero frente a las costas venezolanas. Ahora, desde la Casa Blanca adelantan que las autoridades estadounidenses buscan decomisar oficialmente el crudo que iba a bordo de la embarcación.
El Kremlin informó que, durante la conversación, Putin “expresó su solidaridad con el pueblo venezolano”, además de reiterar su respaldo “a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa".
En esa línea, desde la Presidencia de Venezuela señalaron que el líder ruso manifestó de manera "firme y categórica su apoyo y respaldo" a Maduro en "los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social" de la nación latinoamericana. Y subrayó que el pueblo venezolano "merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia".
Justamente, Moscú ha fortalecido aún más sus vínculos con Caracas ante la reciente presión de Washington. De hecho, el Kremlin indicó que durante la llamada entre Putin y Maduro se reconfirmó el compromiso mutuo de implementar consistentemente proyectos conjuntos en las esferas comercial-económica, energética, financiera, cultural-humanitaria y otras. Rusia ya había respaldado previamente al mandatario venezolano a principios de octubre, tras uno de los ataques letales de EE.UU. en el mar Caribe.
A lo que se suma que el Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación, firmado por Putin y Maduro en Moscú durante mayo pasado, entró en vigor días antes de que Washington anunciara el comienzo de su operación Lanza del Sur, enmarcada bajo lo que EE.UU. asegura es su lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. También a principios de este año, el presidente venezolano había visitado Rusia, donde asistió a un desfile militar anual y firmó el amplio acuerdo de asociación con Putin.
Desde Washington llegó una respuesta hermética frente al renovado respaldo de Rusia a Maduro. Consultada por la prensa, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, señaló que no cree que al presidente de EE.UU., Donald Trump, le preocupe la estrecha relación entre Putin y Maduro. “No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello”, afirmó. Leavitt también descartó que Trump haya mantenido algún contacto reciente con Putin, tras su conversación de este jueves con Maduro.
EE.UU. busca confiscar el petróleo a bordo del buque incautado
Un día antes, Leavitt había revelado los planes de Washington para el buque petrolero que confiscó frente a las costas de Venezuela. Según señaló, la embarcación “irá a un puerto estadounidense y EE.UU. sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para el decomiso de ese crudo, y ese proceso legal se cumplirá".
La secretaria de Prensa añadió que hay un equipo de investigadores a bordo del barco, interrogando a la tripulación y recabando pruebas. Además, volvió a defender la operación de incautación señalando que se trataba de un “barco fantasma” que había sido sancionado por Estados Unidos debido a que supuestamente había transportado petróleo iraní para el mercado negro.
"El presidente está comprometido a detener el flujo ilegal de drogas a nuestro país. También está plenamente comprometido a hacer efectiva la política de sanciones de esta administración. Y eso es lo que ustedes y el mundo presenciaron", añadió.
Horas antes, al informar sobre el decomiso del buque, la fiscal general Pam Bondi había afirmado que “durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.
Según el diario The New York Times, el petrolero –de nombre Skipper y que presuntamente navegaba con falsa bandera– fue incautado por orden de un juez debido a presuntos vínculos previos con el transporte de petróleo de Irán, aunque en esta ocasión llevaba crudo venezolano.
Maduro asegura que EE.UU. se quiere “robar” el petróleo de Venezuela
Tras la incautación del petrolero, el presidente Maduro denunció que a Washington “se le cayó la máscara” y que lo que busca es “robar” el crudo de Venezuela. “Por eso yo digo, ayer se les cayó la máscara. Es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar, la victoria nos pertenece hoy, mañana y por siempre", afirmó el mandatario en un acto en una comuna en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
En su intervención, Maduro también denunció que los tripulantes de la embarcación interceptada están "desaparecidos", por lo que señaló que el hecho será llevado a instancias internacionales para "asegurar" todas sus naves y garantizar el libre comercio.
"Venezuela rechaza en todas sus partes esta acción de piratería criminal contra todo el Caribe y ya he dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se haga las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas porque Venezuela va a asegurar todas las naves para garantizar el libre comercio de su petróleo en el mundo", añadió.
Según el mandatario, el buque transportaba 1.900.000 barriles de petróleo que había sido pagado, sin precisar por quién, antes de partir de Venezuela.
Pese a este clima de fuertes tensiones, Maduro también hizo un llamado a garantizar que el destino de ambos países sea el del "respeto, la amistad, la cooperación", por lo que pidió a los ciudadanos estadounidenses "amarrar las manos de los sectores extremistas, supremacistas y guerreristas".
Maduro critica a opositora Machado por comentarios sobre retención del petrolero
En sus declaraciones, Maduro también acusó a la líder opositora venezolana María Corina Machado de “aplaudir” el “secuestro” del petrolero, tras las declaraciones que la política ha dado en Oslo, a donde viajó con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz con el que fue galardonada.
"Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando que invadan Venezuela, hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano, hoy salió delinquiendo, delinquiendo y delinquiendo", señaló el mandatario.
Maduro afirmó que Machado –quien llevaba casi un año en la clandestinidad antes de aparecer en público en Noruega– hizo “el ridículo”. “Salió respirando por la herida, porque este pueblo está unido, movilizado y victorioso. Este pueblo derrotó el fascismo, derrotó a los nazis (...) y más nunca volverán los apellidos a Venezuela”, sostuvo.
Por su parte, Machado aseguró el jueves que la oposición venezolana está "trabajando de manera ardua" con el Gobierno de EE.UU. para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la administración de Trump organiza en el Caribe.
Trump dice que presión sobre Venezuela “se trata de muchas cosas”
Como un dardo, la prensa le lanzó una pregunta al presidente Trump este jueves relacionada con la incautación del buque petrolero. En el Despacho Oval se oyó la duda sobre si el actual despliegue militar de EE.UU. en el Caribe se trata "del tráfico de drogas o del petróleo". Sin responder directamente, el mandatario señaló que “se trata de muchas cosas”.
"Una de ellas es el hecho de que han permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos, narcotraficantes y personas de instituciones psiquiátricas, probablemente en una proporción mayor que la de cualquier otro país", explicó Trump usando un argumento que ha repetido numerosas veces este año pero nunca ha sido contrastado con datos.
Trump también denunció una vez más sin pruebas que la cúpula de Gobierno y el Ejército en Venezuela están involucrados en el envío de drogas a EE.UU., y destacó que las operaciones militares en el mar Caribe contra embarcaciones señaladas de “narcotráfico” han reducido esta actividad ilícita en un 92%. “Cualquiera que se involucre en eso ahora mismo no le va a ir bien", apuntó Trump.
Hasta el momento, Washington ha ejecutado 22 operaciones de este tipo que han matado al menos a 87 personas. Sin embargo, múltiples expertos y líderes han señalado que quienes iban en las embarcaciones son civiles y sus supuestos vínculos con el narcotráfico no justifican el uso de la fuerza letal, por lo que las acciones constituirían ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones de derechos humanos han señalado además que los operativos letales violan el derecho internacional.
Más sanciones para familiares de Maduro
En medio de estas tensiones, Washington impuso este jueves nuevas sanciones financieras a tres sobrinos de Maduro, a los que acusa de tener vínculos con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores. Con estas designaciones, el Gobierno de Donald Trump amplía su presión sobre el entorno familiar del mandatario.
Los tres forman parte de un conjunto más amplio de sanciones que también alcanza al sector petrolero venezolano, incluyendo a un empresario, seis compañías navieras y seis buques. Este endurecimiento se sustenta, según Washington, en antecedentes judiciales previos.
Entre los otros sancionados figura también el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, “ha participado en lucrativos contratos con Maduro”.