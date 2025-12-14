El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, subrayó que la cooperación internacional es un elemento indispensable para la recuperación de Siria, en un contexto marcado por el regreso lento y prudente de la inversión tras años de guerra y devastación generalizada.

En este marco, y en declaraciones a un canal de televisión local este sábado, Fidan explicó que los esfuerzos coordinados de los países de la región, junto con socios europeos y estadounidenses, están empezando a sentar las bases de la reconstrucción. No obstante, advirtió de que los retos que afronta el país siguen siendo de gran magnitud.

“Las inversiones en Siria están empezando a materializarse de manera gradual, pero la magnitud de la destrucción es enorme”, afirmó.

Asimismo, el jefe de la diplomacia turca puso el acento en el retorno progresivo de la población y en la urgencia de atender sus necesidades más básicas. “Hay personas que están regresando y, por tanto, necesitan infraestructuras que les permitan vivir con dignidad y acceder a servicios esenciales”, añadió.

Por otro lado, y en respuesta a las críticas procedentes de Europa y Estados Unidos, que cuestionan el control efectivo del territorio por parte de la actual administración siria, Fidan aseguró que Türkiye considera que dicho control se ha consolidado en gran medida. Aun así, reconoció que persisten algunas zonas problemáticas.