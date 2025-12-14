El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, subrayó que la cooperación internacional es un elemento indispensable para la recuperación de Siria, en un contexto marcado por el regreso lento y prudente de la inversión tras años de guerra y devastación generalizada.
En este marco, y en declaraciones a un canal de televisión local este sábado, Fidan explicó que los esfuerzos coordinados de los países de la región, junto con socios europeos y estadounidenses, están empezando a sentar las bases de la reconstrucción. No obstante, advirtió de que los retos que afronta el país siguen siendo de gran magnitud.
“Las inversiones en Siria están empezando a materializarse de manera gradual, pero la magnitud de la destrucción es enorme”, afirmó.
Asimismo, el jefe de la diplomacia turca puso el acento en el retorno progresivo de la población y en la urgencia de atender sus necesidades más básicas. “Hay personas que están regresando y, por tanto, necesitan infraestructuras que les permitan vivir con dignidad y acceder a servicios esenciales”, añadió.
Por otro lado, y en respuesta a las críticas procedentes de Europa y Estados Unidos, que cuestionan el control efectivo del territorio por parte de la actual administración siria, Fidan aseguró que Türkiye considera que dicho control se ha consolidado en gran medida. Aun así, reconoció que persisten algunas zonas problemáticas.
Principales focos de riesgo
En este sentido, señaló especialmente las regiones bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), dominadas por el grupo terrorista PKK/YPG. Según explicó, las cuestiones pendientes en estas áreas deben resolverse en el marco del acuerdo del 10 de marzo, que prevé la integración de las SDF en las instituciones estatales y busca evitar una nueva escalada del conflicto.
Además, el ministro identificó el sur de Siria como otro foco clave de preocupación. “El sur es quizá nuestra mayor zona de riesgo en este momento”, afirmó. Aunque precisó que la situación sobre el terreno es manejable, advirtió de que la implicación de Israel incrementa la tensión y obliga a un seguimiento constante.
De hecho, desde el derrocamiento de Bashar Al-Assad el pasado diciembre, las incursiones militares israelíes se han vuelto más frecuentes y violentas, según señaló.
Finalmente, Fidan indicó que Türkiye está llevando a cabo diversos proyectos en Siria y destacó los estrechos vínculos geográficos y económicos entre ambos países. “Existe un potencial significativo en comercio, transporte y conectividad. Sin embargo, para que ese potencial se materialice, es imprescindible restablecer primero la estabilidad dentro del país”, concluyó.