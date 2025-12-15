Los vientos en Chile soplaron con contundencia hacia la derecha en las elecciones presidenciales de este domingo: José Antonio Kast, el candidato ultraconservador y representante del Partido Republicano, se llevó la victoria con una cómoda mayoría del 58,1% para un total de 7.254.850 de votos. Así se impuso por más de dos millones de votos sobre su rival Jeannette Jara, del Partido Comunista y representante de la coalición de izquierda, quien logró el 41,8%, con 5.218.44 votos.

Este triunfo de Kast, de 59 años, apuntala la tendencia de Latinoamérica hacia gobiernos de derecha y lo convierte en el primer presidente simpatizante de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) tras el retorno de Chile a la democracia hace 35 años. El resultado, además, mostró un repunte significativo para el ahora mandatario electo, quien quedó de segundo en la primera vuelta el 16 de noviembre por tres puntos porcentuales. Un panorama en el que Kast pudo consolidar fácilmente el apoyo de los demás candidatos de derecha, cuyo total combinado superó ampliamente el de la izquierda.

Al imponerse en las 16 regiones del país, Kast logró la segunda victoria más amplia en una segunda vuelta presidencial en democracia, por detrás del triunfo de la expresidenta Michelle Bachelet en 2013. Un resultado que alcanzó al centrar su campaña en una plataforma de línea dura, en la que prometió medidas radicales para restablecer el orden público. Entre otras acciones, ha asegurado que expulsará a cientos de miles de inmigrantes en condición irregular, abordará las altas tasas de delitos violentos y recuperará una economía estancada.

Justamente, la contienda electoral en Chile estuvo definida por la preocupación extensa sobre la seguridad, que según las encuestas superó con el 60% a la economía, la salud y la educación como el principal problema del país. Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, el reciente aumento del crimen organizado, los homicidios y casos de alto impacto, como los secuestros, han alimentado una sensación de preocupación en la población.

Kast aprovechó este sentimiento y prometió medidas drásticas para abordar la seguridad, incluyendo el despliegue del ejército en barrios con alta tasa de criminalidad, la construcción de un muro a lo largo de la frontera norte y la deportación de todos los migrantes que se encuentran en el país sin documentos. La población inmigrante de Chile se ha duplicado en la última década, impulsada principalmente por unos 700.000 venezolanos.

A lo que se suma que la llegada de Kast a la presidencia marca la más reciente victoria para la derecha en América Latina, siguiendo la tendencia de Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia y el mismo Donald Trump en Estados Unidos. Las elecciones también se caracterizaron por un aumento significativo en la participación electoral, ya que el voto fue obligatorio por primera vez en más de una década.

“Gobernar para todos”

Abogado ultraconservador, Kast llegará finalmente al Palacio de La Moneda en lo que fue su tercera candidatura. En su primer discurso tras conocerse los resultados, el presidente electo prometió gobernar “para todos, sin excepción”. También anticipó que “va a haber un cambio real” en el país. "Cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación y al renacer de Chile", porque la nación "ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real", sostuvo.

Frente a miles de seguidores reunidos en su sede de campaña en Santiago de Chile, Kast añadió que "sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor". "El orden no es un capricho, es justicia", añadió ante la multitud que ondeaba banderas nacionales. Además, señaló que "Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido".

Conocido también por su acérrimo catolicismo, le agradeció su victoria a Dios, al que le pidió sabiduría y templanza. "Nada sería posible si es que no tuviéramos a Dios. Y eso es algo que no podemos dejar de reconocer. Nada ocurre en la vida para los que somos de fe, que no sea en relación directa con Dios. Y ahí decir que para mí es un honor, una tremenda responsabilidad el mandato amplio que hemos recibido hoy día", afirmó.

En sus palabras, el presidente electo también le envió un mensaje de agradecimiento al también candidato ultraconservador de derecha, el diputado Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, así como a la derecha tradicional y a su líder, Evelyn Mzathei, hija de un general de la junta de Pinochet.

Desde 2010, los chilenos han alternado entre gobiernos de izquierda y derecha en cada elección presidencial.

Jeannette Jara concede la victoria a Kast y promete una oposición “propositiva”

Jara, la candidata de la coalición de izquierdas, reconoció el triunfo de su rival en la noche de este domingo, mientras llamó a "la unidad" para hacer una oposición "propositiva", pero "exigente y firme" durante el gobierno que se avecina.

"La democracia habló fuerte y claro. Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana. En la derrota es donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática", señaló Jara. También admitió que "no obtuvo el resultado que quería", pero que "la derrota siempre es breve".

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, añadió. Además llamó a "mantener viva" la coalición "histórica" que ha encabezado y que construyó el progresismo chileno, la más amplia de la historia del país. En ese sentido, instó a "cuidar" la alianza.

Finalmente detalló que se había comunicado con Kast “para desearle éxito por el bien de Chile”.

Por su parte, el presidente saliente Gabriel Boric se comprometió a facilitar el cambio de mando el próximo 11 de marzo, confirmando que este lunes se reunirá con Kast para entregarle "un país en marcha". "Al presidente electo le digo que se disponga prontamente a tender puentes, escuchar y enfrentar esta tarea con humildad, con humanidad, como nos enseñaron quienes estuvieron antes que nosotros", subrayó Boric.