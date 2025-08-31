El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aterrizó en la ciudad china de Tianjin durante la mañana de este domingo para asistir a la reunión número 25 del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), como invitado de honor.

El mandatario se dirigirá este lunes a una sesión ampliada de la OCS, según informó previamente el jefe de comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran.

Esta es la primera visita de Erdogan a China en cinco años, y se produce en medio de los crecientes lazos estratégicos entre Ankara y Beijing.

También está previsto que durante la cumbre el mandatario turco sostenga conversaciones bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, así como con otros líderes presentes.

La OCS y Türkiye





La OCS –fundada en 2001 por China, Rusia y estados de Asia Central– se centra en la seguridad regional, la cooperación económica y la lucha contra el terrorismo.